ابنة أصالة تنشر صورة بصحبة والدتها: أنتٍ مرايتي

شاركت الطبيبة شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري، صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "ماما بكلمة منك بتغير كل مجرى تفكيري.. بنظرة منك بتخلي قلبي يدق وخاف على خوفك علي... أنت مرايتي، طول عمرك بتعرفي تشكلي تفكيري، شخصيتي، وتصرفاتي مثل ما خيالك راسمني".

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وتابعت: "وأنا أسعى كون تلميذة شاطرة، أتعلم منك ومن خبرتك بسرعة.. أنتٍ ميزاني، مرايتي، ومثلي الأعلى.. بحبك يلي حياتي تحت أقدامك".

وجاءت من ضمن التعليقات: "انتوا إخوات مش أم وبنتها، الله يخليكم لبعض، البساطة بتليق بيكي أكتر".

يذكر أن أصالة كانت متزوجة من أيمن الذهبي وأنجبت منه شام وخالد، وبعد انفصالها عنه تزوجت من المخرج طارق العريان ورزقت منه بتوأم.