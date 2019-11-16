بفستان أصفر مشجر بفتحة في المقدمة من أعلى الساق وحافية القدمين، طلت الفنانة ياسمين صبري، بأحدث جلسة تصوير على شاطئ. ونشرت صبري صورها عبر صفحاتها الرسمية على "إنستجرام"، من جزر المالديف. Advertisements وخلال الصور قامت "ياسمين" برفع شعرها المموج، واكتفت بوضع المكياج الهادئ والخفيف الذي يتناسب مع طبيعة الأجواء. وكان آخر ظهور للنجمة ياسمين صبري في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من المالديف.. ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.