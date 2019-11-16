بسنت شوقي.. "النص الحلو" في حياة محمد فراج وقصة حب 5 سنوات

أمتعنا بالكثير من الأعمال الفنية، منها الدرامي ومنها السينمائي، حيث استطاع أن يبهر جمهوره بقدرته على تقمص الأدوار، والاندماج مع الشخصية التي بجسدها، ومن أبرز هذه الأدوار هو دوره في مسلسل "تحت السيطرة"، ومسلسل "بدون ذكر أسماء"، ودوره في فيلم "الممر"، وفيلم "ألف مبروك"، محمد فراج، الذي تميز بحرفيته ومهارته على الرغم من صغر سنه، يحتفل اليوم، 15 نوفمبر بعيد ميلاده الـ37، وكانت مناسبة سعيدة ليذكر "هن" قراءه بـ"النص الحلو" في حياة فراج.

النص الحلو في حياة محمد فراج

أعلن الفنان محمد فراج عن خطبته من الفنانة الشابة بسنت شوقى، وذلك أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، هذا العام.

حيث قال فراج فى أحد لقاءاته أنه ينتظر مشاهدة فيلم خطيبيته المعروض فى المهرجان، حيث شاركت بسنت فى بطولة فيلم "لما بنتولد"، للمخرج تامر عزت الذى تم عرضه أمس ضمن قسم الأفلام خارج المسابقة.

ولوحظ ظهور فراج منذ اليوم الأول للمهرجان بصحبة بسنت، ولكن لم يكن الخبر معلنًا، إلا أن بعد دخوله معها على السجادة الحمراء فى حفل الافتتاح وفى باقى العروض أصبح الأمر معروفا للجميع.

ولكن ظهورهما فى المهرجان سوياً ليس جديدا، فهما دائما ينشران صورا تجمعهما على السوشيال ميديا، وكان آخر تواجد لفراج بصبحة بسنت فى مهرجان "تورنتو"، والذى تم عرض فيلمها "بعلم الوصول" هناك مؤخراً.

قصة حب فراج وبسنت

عاش محمد فراج وخطيبته بسنت شوقى قصة حب طويلة، قد تصل مدتها إلى 5 سنوات كاملة، ولكن تأخرت خطوة الخطوبة، التى تمت قبل أشهر، وتم الإعلان عنها فى مهرجان الجونة.

وخلال السنوات الماضية لم يُخفِ فراج مشاعره تجاه بسنت، رغم عدم وجود خطوبة أو ارتباط رسمي بينهما، حيث نشر لها "بوست" فى عيد ميلادها قبل 3 سنوات يتغزل فيها، وأكد فيه أنها الفتاة الأفضل فى حياته، وأنها غيرت فيه أمورا كثيرة للأفضل ولطالما ما تحملته.

Advertisements

كما نشرت بسنت صورة لها مع خطيبها بعد إعلان خطوبتهم بمهرجان الجونة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "فخورة بيك يا محمد، فخورة لدرجة أن الكلام مش عارف يعبر عن اللى جوايا، وفرحانة بيك وفرحانه ليك أنك فى رأيى بتأخد جزء من التقدير اللى أنت تستاهله، محدش بيتعب وبيبذل من روحه قدك فى كل دور بتقدمه، ربنا يديك على قد نيتك الصافية وحبك واحترامك لشغلك وتعبك ومجهودك، ويحبب فيك خلقه ويكتبلك السعادة والنجاح والأهم راحة البال والرضا، ويارب يبعد عنك كل شر وطاقة سلبية سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة".

من هي بسنت شوقي؟

ورصد "هن" بعض المعلومات عن الفنانة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج، ومنها:

بدأت بسنت شوقى، مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية "حكاوي التحرير".

بدأت بعدها تقديم الأدوار الثنائية بجانب عددا كبيرا من النجوم والنجمات منهم نيللى كريم، في "سقوط حر"، "تحت السيطرة".

شاركت في فيلم "أسرار عائلية"، ومسلسل "اسم مؤقت".

عام 2011، التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين.

شهد عام 2015 ظهور بسنت شوقي في "تحت السيطرة"، مع خطيبها محمد فراج.

أشهر أدوارها مسلسل "سقوط حر"، وشاركت خلاله بشخصية مريضة نفسية.

ومن المشاهد التي جمعت بين الفنان محمد فراج وبسنت شوقى، في مسلسل "قابيل"، إحدى لقطات حفل زفاف الثنائي، وهما تربطهما علاقة قوية.