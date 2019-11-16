ديزني" تفاجئ العالم بتشكيلة فساتين أعراس أميرات الأحلام

هل تخيلت يوما أن تسيري في ليلة زفافك بفستان أميرات الأحلام، أو تعود بك الذاكرة لأيام طفولتك الجميلة وتكوني أنت إحدى بطلات عالم ديزني؟

من منا لم تحلم يومًا بأن تكون مثل "سندريلا" الحسناء أو "سنو وايت" الرقيقة، الحلم أصبح حقيقة، وعلى بعد خطوات فقط!

لكل عروس يمكنك اليوم تحقيق ما تصبو إليه نفسك وتصبحين مثل شخصيتك المفضلة من أميرات ديزني الحسناوات في ليلة العمر.

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن شركة ديزني تعاونت مؤخرا مع شركة "كوديا" اليابانية لفساتين الزفاف، لإطلاق خط جديد يتكون من 14 فستانا، لست أميرات من عالم ديزني وهن: بيل وارييل ورابونزيل وأورورا وأكا (الجميلة النائمة) وسنو وايت وسندريلا

تتذكرين بالطبع فستان "سندريلا" الرائع باللون الأزرق الهادئ، واطمئني فالحذاء متوفر من البلور وكامل وليس فردة واحدة، وبيلا بطلة الجميلة والوحش، ففستانها باللون الأصفر الكناري والكتفين "أوف شولدر" بتنورة ذات طبقات متعددة من الحرير المكشكش بطريقة مذهلة، وليس بالضرورة أن يشبه زوجك بطل الرواية فالواقع أجمل بكثير.

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سنو وايت" جميلة الجميلات مثال الرقة والأنوثة بفستانها الأحمر الناري مكشوف الكتفين، وتحمل بيدها تفاحة الموت والحياة كما تقول الأسطورة، وأورورا الجميلة النائمة تنام كالملاك بفستان مبطن من التول المتلألئ، تتناثر حولها الزهور البرية في دنيا الأحلام الوردية.

سنو وايت" جميلة الجميلات مثال الرقة والأنوثة بفستانها الأحمر الناري مكشوف الكتفين، وتحمل بيدها تفاحة الموت والحياة كما تقول الأسطورة، وأورورا الجميلة النائمة تنام كالملاك بفستان مبطن من التول المتلألئ، تتناثر حولها الزهور البرية في دنيا الأحلام الوردية.

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