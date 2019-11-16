تعرفي علي أصول إتيكيت أكل الفواكه وتقطيعها

يشكل الإتيكيت مجموعة القواعد والآداب والسلوكيات المقبولة لدى الناس، بحيث تجعلكِ تتصرفين وفقاً لها مما يساهم في إبراز صورة جميلة عنكِ، وتهتم معظم السيدات باتباع قواعد الإتيكيت لأهميته خاصةً في المناسبات والأماكن الرسمية، وقد يعتقد البعض بأن الإتيكيت هو فن تناول الطعام بالشوكة والسكين أو أن يقوم الرجل بفتح باب السيارة لزوجته أو أي سيدة يرافقها، إلا أنه يتسع في الحقيقة ليشمل الكثير من الجوانب الهامة في الحياة، وقواعده لا ترتكز فقط على الأمور الشكلية بل تشمل الآداب وحسن التصرف في المواقف الهامة، وبالنسبة للطعام يمكنكِ تقسيم الإتيكيت عند تناول كل صنف منه على حِدَة، ومن بينها إتيكيت أكل الفواكه بمختلف أصنافها وطرق تقطيعها، لأن أول خطوة في هذا الإتيكيت هو تناول الفاكهة مقطعة إلى أجزاء صغيرة كتلك التي نصنعها في طبق سلطة الفواكه.

إتيكيت أكل الفواكه وطرق تقطيعها:

سنعرفكِ عزيزتي اليوم على طريقة تقطيع وتناول أهم أنواع الفاكهة الشائعة، ضمن قواعد إتيكيت أكل الفواكه، فكل نوع فاكهة له طريقته في التقطيع والأكل دون إحداث إي إزعاج للمحيطين بكِ، فهذه واحدة من أهم قواعد الإتيكيت والتي تشير إلى أهمية التفكير والاهتمام بالأشخاص المحيطين وتجنب مضايقتهم:

إتيكيت تناول الموز: في البداية عليكِ استخدام سكينة الفواكه وهي سكينة رفيعة وليست حادة كثيراً، قومي بقطع أطراف الموزة وهي بداخل الطبق، ثم بطريقة مشابهة لتقشير البرتقال عليكِ أن تسحبي السكين على القشرة في 3 مواضع بحيث يساعدك ذلك على فصل أجزاء القشرة عن بعضها، الآن باستخدام السكينة أنزعي أجزاء القشرة بطريقة السحب بلطف وضعيها جانباً داخل الطبق، بعد أن يتم نزع القشرة بالكامل عليكِ بتقطيع الموزة إلى قطع صغيرة دائرية، بعد الانتهاء من ذلك ضعي السكين جانباً على طرف الصحن ونظفي يديكِ باستخدام المناديل المخصصة لكِ على الطاولة، أصبح الموز جاهزاً للأكل الآن لذا باستخدام الشوكة تناولي قطعة واحدة من الدوائر مع الاهتمام بوضع الشوكة بالمقلوب على طرف الصحن عند الانتهاء منه، ولكن يمكنكِ تناول قطع الموز بيدك بلطف.

إتيكيت تناول التفاح: في البداية عليكِ إزالة أي طرف فيها إن كان هناك عود خارج منها بلفها دائرياً باليد الأولى وإمساك طرفه باليد اليسرى وستتم إزالته بسهولة حينها، الآن تبدأ مرحلة التقطيع بالسكين وذلك بقطع التفاحة من المنتصف إلى قسمين متساويين، ضعي كل قسم على الطبق بحيث يكون لب التفاح ملاصقاً للطبق والجزء العلوي هو المحتوي على القشرة وقومي بتقطيع كل منها إلى نصفين أيضاً، وهكذا عليكِ بتقطيع كل نصف منها إلى نصفين أصغر، ستلاحظين وجود البذور على طرف اللب وهنا يوجد طريقة لإزالته، أجعلي هذا النصف المرغوب إزالة البذور منه على الطبق وثبتيه بيدكِ اليسرى وفي اليمين عليكِ بالسكين إزالة البذور بسحبها من جانب اللب ولا تنسيّ وضع الطرف الذي يحتوي على البذور على طرف الطبق، الآن قومي بإتمام تقطيع التفاحة إلى قطع أصغر بحيث تصبح مناسبة لتناولها على شكل لقيمات، بعد ذلك يجب تنظيف اليدين بالمناديل وعندها يمكنكِ البدء بتناول قطع التفاح بالشوكة المخصصة لها.



إتيكيت تناول العنب: للعنب طريقة مميزة في الإتيكيت، أولاً من غير اللائق تقديم العنب كقطف كامل وكبير للضيوف، فهناك طريقتين لتقديمه بأسلوب راقي وفقاً للإتيكيت، يمكنكِ بالطريقة الأولى استخدام مقص المطبخ لتقطيع القطف إلى مجموعة صغيرة من القِطاف وتقديم كل واحد في صحن صغير مقعر أو كوب جميل الشكل، أما في الطريقة الثانية فعليكِ أن تزيلي حبات العنب عن القطف وتضعيها في طبق كبير مجوف بحيث يتم تقديم العنب في صحون صغيرة بغرفها من الطبق الكبير، ومن ثم يتم تناولها بالملعقة.

إتيكيت تناول البطيخ: يجب تقديم البطيخ مقطعاً إلى مكعبات أو مثلثات بحجم كبير نسبياً للضيوف، وبعد حصول كل شخص على قطعتين أو أكثر من البطيخ في طبقه وأنتِ واحدة من بينهم، عليكِ الانتباه عند تقطيع أي قطعة من البطيخ وذلك باستخدام الشوكة والسكين، بالرغم من أنكِ ستقطعينه بالشوكة إلا أنك تحتاجين لسند القطعة بالسكين كي لا تقفز من الطبق عندما تقطعينها بالشوكة، كما أن السكين ستساعدكِ على التخلص من البذور في البطيخ قبل تناوله، وعندما تصبح القطعة جاهزة للأكل يجب أن تضعيها في قلب الشوكة بمساعدة السكين بحيث ترفعها إلى داخل الشوكة ومن ثم تتناولينها، وقد يحدث أحياناً أن تبقى بذور داخل قطعة البطيخ وتكون غير مرئية لكِ فتكتشفينها وهي داخل فمكِ، عندها لا يجوز أن تزيلها مباشرة من فمكِ فعليكِ في هذه الحال أن تغطي فمكِ بيدكِ اليسرى وتزيلينها باليمنى بسهولة دون انتباه أحد وتضعينها على طرف الطبق.

إتيكيت تناول البرقوق أو الخوخ: هذه الفاكهة يجب أن تُقطع بخفة كي لا تطير أي قطرات من مياهها في وجهكِ أو وجه أي شخص قريب منكِ، ضعي الفاكهة في وسط الطبق وثبتيها بيدكِ اليسرى ومن ثم بالسكين قطعيها إلى أربعة أجزاء (الأجزاء تشكل حواف الفاكهة من الجهات الأربعة) مع مراعاة وجود البذرة الكبيرة في الوسط، أكملي تقطيع هذه القطع إلى أجزاء أصغر مناسبة لتناولها بشكل منفصل، يفضل أن يتم تقديمها بقطع مناسبة للضيوف ولكن بالمقابل عند تقطيعها لنفسكِ يجب أن تكون صغيرة قدر المستطاع كي يتم تناولها بلطف وباستخدام الشوكة.

إتيكيت تناول البرتقال: بداية يجب أن تقومي بتقشير البرتقال بالكامل وبلطف وفقاً للطريقة المعتادة من خلال قطع الجزء العلوي، ومن ثم سحب السكين بلطف على كامل جوانب قشر البرتقال، وباستخدام يدكِ قومي بإزالة باقي قطع القشرة بالكامل، ثم افتحي البرتقالة مع فصل الفصوص عن بعضها وتقطيع كل فص منها على حدة إلى أجزاء صغيرة، ومن ثم تناوليها بالشوكة.

إتيكيت تناول الكليمونتين (اليوسفي): ستقشرين هذه الفاكهة بذات الطريقة في تقشير البرتقال، وكذلك فصل الفصوص عن بعضها، ولكن يجب أن تثبتي القطعة الواحدة بالطبق كي تقومي بإزالة البذور باستخدام السكينة بحيث يتم إزالة الطرف الداخلي لها فتسقط منها البذور ومن ثم ت

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