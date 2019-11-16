ثلاث منتجات هي الأساسية في صنع مكياج كامل لجميع خروجاتك

من منا لم تفاجأ بخروجة مسائية مع الأصدقاء بعد الجامعة أو العمل، والتي عادة تتطلب وضع مكياج يتناسب مع الجو العام للخروجة. أنا أيضاً تعرضت لهذه المواقف كثيرا مما جعلني أتقن استخدام ثلاث منتجات فقط وهي الأساسية للحصول على مكياج كامل، بل وسيسهل هذا عليك وضع المكياج في أوقات كثيرة دون الحاجة إلى حمل كل مستحضرات التجميل الخاصة بك في حقيبة واحدة.

١- كريم أساس سائل بدلا من الكونسيلر والبرايمر يمكن استبدال الكونسيلر والبرايمر بكريم أساس سائل، كل ما عليك فعله هو وضع بضع نقاط من كريم الأساس تحت العينين، ومزجه بأصابعك على بشرتك. ويجب اختيار ألوان تناسب لون بشرتك وليست أغمق أو أفتح كثيرا عن البشرة. ضعي أيضا قطرة أو اثنين على جفون عينيك والتي بدورها تقوم بدور البرايمر وامزجيها فوق العين جيدا. يمكنك أيضا استخدامه على الشفاه؛ ضعي كريم الأساس على شفتيك و امزجيه جيدا ثم ضعي الروج و امزجيه أيضا بيديك. ستحصلين على ألوان مختلفة كلما وضعت الكمية المناسبة سواء أخف أو أثقل من لون أحمر الشفاه.

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٢- أحمر الشفاه هو بديل لهذه المنتجات الثلاثة عليك فقط أن تتأكدي أن أحمر الشفاه يميل إلى درجات البرونز خاصة أنه سيستخدم كبديل لأحمر الخدود وظلال الجفون وبالطبع للشفاه. ضعي القليل من أحمر الشفاه على الخدين وامزجيه جيدا، وستحصلين على ظلال اللون على الخدين والذي سيميل أكثر للوك الطبيعي. استخدمي أحمر الشفاه كطبقة أساس لظل الجفون، حيث أنه سيجعل اللون أكثر ثباتا كما أنه سيجعله واضحا أكثر بكثير. وبالطبع ستستخدمين أحمر الشفاه لتلوين شفتيك

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٣- ظلال الجفون البني + الذهبي من المفضل شراء علبة ظلال جفون صغيرة تجمع بين الألوان الفاتحة والداكنة، وخاصة التي تحتوي على درجات البني الغامق والميتالك أية درجة كانت مثل (أبيض وذهبي وفضي). يمكنك استخدام اللون البني في عمل الكونتور على الوجه وأيضا لتظليل الجفون.أما بالنسبة للون الميتالك يمكنك وضعه على عظمة الجفن والجوانب الداخلية للعين وأيضا على عظمة الخدود والتي ستعطيك شكل مختلف تماما. بل ويمكنك أيضا وضع لمحة بسيطة من ظلال الجفون الميتالك على الشفاه والذي سيعطي بريق للون الشفاه

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