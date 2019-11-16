"انتي حاجة وستين ازاي".. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

بتوب أسود، بحمالات رفيعة دون أكمام، وشعر كيرلي، خضعت الفنانة المغربية سميرة سعيد لجلسة تصوير شبابية، شاركت بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بمكياج بألوان فاتحة بتوقيع صالون خبير التجميل "paulconstantinian"، وشعر كيرلي مرفوع بدرجات البُني لـ "hamomohsen"، وأرفقت الصور مُعلقة: "جاهزين لليلة العروض المباشرة"، في إشارة منها لحلقات برنامج المواهب "ذا فويس".

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وتفاعل العديد من الرواد مع صور الفنانة، التي حصدت نحو 11 ألف تسجيل إعجاب، والعديد من التعليقات كان أبرزها الفنانة أنغام، التي علقت: "اسم الله على جمالك"، والعديد ممن أشادوا بإطلالتها الشبابية، لتعلق إحدى المُتابعات: "انتي حاجة وستين إزاي".

يذكر أن سميرة سعيد هي عضو لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية "thevoice"، ويشاركها كل من الفنان راغب علامة، محمد حماقي، والفنانة أحلام.