الليزر.. تقنية جديدة لعلاج آثار ختان الإناث

لا تزال عمليات ختان الإناث، تسيطر على عقول العديد من الأهالي، الذين يضعون بناتهن في قبضة تلك العادات والتقاليد التي قد تيدي بحياتهن تارة، وتفسدها تارة أخرى.

ولعل أبرز مشكلات ختان الإناث، هو ما تتركه من أثر سيء علاوة على أمراض عضوية، أو بعض الآثار على المنطقة التناسلية، مما قد يفسد الحياة الزوجية للفتاة فيما بعد.

أكد الدكتور عمرو عباسي، استشاري أمراض النساء والتوليد، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لطب التجميل النسائي، بمدينة دبي، والمنظم من قبل الجمعية الأمريكية للطب التجميل النسائي، على أن هذا النوع من الطب يساعد في تحسين المشكلات الناجمة، من آثار الختان والأمراض العضوية التي تؤثر على المنطقة التناسلية للمرأة.

وأكد العباسي، خلال المؤتمر، على أن هناك تقنيات حديثة لعلاج هذه الآثار مثل استخدام الفيلرز والبلازما وأجهزة الهيفو والليزر، والتي تعمل على تضييق المهبل وضخ كمية من الدم في المنطقة التناسلية وعلاج آثار الختان عند السيدات.