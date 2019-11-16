"الجوع قاتل".. سنغالي يقتل زوجته الحامل لتأخرها في إعداد الطعام

لم تكن تعلم الزوجة السنغالية أن تأخرها في إعداد الطعام سيودي بحياتها بشكل مأساوي.

الشرطة السنغالية قالت، إن رجلا في الثلاثينات من عمره، ضرب زوجته الحامل في شهرها الثالث حتى الموت، لأنها لم تعد له وجبة العشاء.

وبداية الواقعة، بعد أن عادت الزوجة أميناتا كا، البالغة من العمر 22 عاما إلى منزلها في ضواحي العاصمة داكار ليلة الأربعاء الماضي، بعد سلسلة من الفحوص الطبية، وكانت متعبة ومرهقة ولم يكن بمقدورها تحضير العشاء لزوجها، فغضب الزوج "الجائع" وقام بضربها لمدة ساعتين إلى أن فقدت الوعي، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

Advertisements

ضرب الزوج والآلام التي سببها لزوجته جعل الجيران يسمعون صراخ الضحية، فاتصلوا بالشرطة واستدعوهم إلى مكان الحادث، غير أن رجال الشرطة وصلوا متأخرين على ما يبدو، إذ كانت المرأة الحامل قد توفيت قبل وصولهم.

الشرطة استجوبت عددا من الجيران، الذين قالوا إن "أميناتا" كانت تتعرض للعنف بشكل يومي، وأن وجهها كانت تغطيه الكدمات بشكل دائم تقريبا، وبعد الحادث، ألقت الشرطة القبض على الزوج القاتل في منزله.

وزارة شؤون المرأة السنغالية كانت قد استنكرت، في مايو 2019 "تجدد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في السنغال" بعد قتل فتاتين، ما أثار دعوات إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، التي كانت قد ألغيت عام 2004 بعد ضغط من الزعماء الدينيين والمواطنين على حد سواء.