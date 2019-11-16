منها التغيرات الهرمونية.. 4 أسباب لزيادة الوزن مع التقدم في العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

تزداد فرصة زيادة الوزن مع التقدم في العمر، خاصة أن معدلات الإصابة بالسمنة تبدأ في الزيادة في العشرينات وتصل إلى ذروتها عند 40 إلى 59 عامًا، ثم تقل قليلاً بعد سن 60 عامًا.

يستعرض الكونسلتو في هذا التقرير أسباب زيادة الوزن عند كبار السن وطرق التغلب على هذه المشكلة، حسب ما ذكر موقع Every Day Health.

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