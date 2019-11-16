مذاق مختلف.. طريقة طهي المكرونة بالماء البارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعتقد الكثيرون أن طهي المكرونة لا يتم إلا بالماء الساخن فقط، لكن يبدو أن حيل الطبخ لا تنتهِ أبدًا، إذ يستخدم أحد الطباخين الماء البارد لطهي المكرونة على عكس المعتاد.

ويوضح موقع "إنسايدر" أن الطريقة التقليدية لطهي المكرونة تؤدي إلى فقد المكرونة لنكهتها، بخلاف طريقة الطاهي "ألتون براون"، الذي يطهو المكرونة بالماء بالبارد لسنوات طويلة.

ولا تحتاج هذه الطريقة نفس كمية الملح المعتادة لطهي المكرونة، كما أن لها مذاق مختلف عن الطريقة المعتادة.

نقدم لكم طريقة "براون"، بحسب ما ذكره الموقع الأمريكي.

المكونات:

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- كيس مكرونة.

- ماء بدرجة حرارة الغرفة.

- ملح.

الطريقة

- نضع المكرونة في كمية مياه صغيرة مناسبة مع المكرونة دون زيادة، ثم نضع الحلة على النار بدرجة حرارة متوسطة، مع غلق الحلة.

- مع بداية غليان الماء، نخفض النار إلى أقل درجة ونكشف الغطاء، وانتظري ما بين خمس إلى 7 دقائق حتى تنضج المكرونة.