تقوي المناعة وتزيد الخصوبة.. 6 فوائد صحية للفاصولياء الخضراء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث: تحتوي الفاصولياء الخضراء على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم والتي تساعد على تقوية المناعة وتحسين مقاومة الإنسان للأمراض والعدوى المختلفة. ويستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية الفوائد الصحية للفاصولياء الخضراء، وذلك وفقا لموقعي "Medical news today"، "Health line". للمزيد عن فوائد صحية للفاصولياء الخضراء.. اضغط هنا

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