دراسة: ممارسة الرياضة تجعلك سعيدا أكثر من جمع المال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

من المعروف أن ممارسة الرياضة تقضي على السمنة، وتحسن صحة القلب.. لكن هل تعلم أنها قد تزيد سعادة الإنسان أكثر من المال بحسب موقع "برايت سايد" الذي استعرض العلاقة بين السعادة والتمرينات الرياضية وفقًا لبعض الدراسات.. تعرفوا معًا على فوائد الرياضة:

- سعادة التمارين تعادل 25 ألف دولار

أجرت جامعة يل بحثًا عن ارتباط السعادة بالتمارين الرياضة، وسألوا حوالي 1.2 مليون مواطن أمريكي عن الروتين اليومي الرياضي لهم، كما جمعوا بياناتهم مثل الحالة المادية والزواجية، والتاريخ الطبي.

أوضحت بعض الدراسات، أن الأشخاص الذي يمارسون التمرينات تتحسن صحتهم العقلية بنسبة 43% كما الأشخاص الذين حصلوا على أكثر من 25000 دولار.

- الإفراط في التمارين مؤذي

أوضحت بعض الدراسات أن الإفراط في الرياضة مؤذي، وأنه من الأفضل قضاء ما بين 30 إلى 60 دقيقة 5 مرات في الأسبوع لممارسة الرياضة.

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- ركز بالألعاب التفاعلية

أثبتت الدراسات، أن الألعاب الرياضية التفاعلية تجعل الناس أكثر سعادة، إذ تساعدهم ليكونوا اجتماعيين.. وتبقى رياضة الخيل وركوب الدرجات بنفس مزايا الألعاب الجماعية.

- 12 ساعة سعادة

طبقًا لجامعة فيرمونت، فإن ممارسة روتين أيروبك يومي لمدة 20 دقيقة يمكن أن يرفع معدل الشعور بالسعادة إلى 12 ساعة.