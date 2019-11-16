استوحي من أجمل إطلالات حلا شيحة الناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - حلا شيحة اسم معروف في الأوساط الفنية في مصر بشكل خاص، وفي الوطن العربي بشكل عام، ومنذ مدة قصيرة أثارت الجدل حين خلعت الحجاب وعادت للتمثيل، وقد شاهدناها مؤخرًا في اطلالات مميزة، جمعت فيها بين الأسلوب الأنثوي الناعم والأسلوب الشبابي المواكب لأحدث صيحات الموضة، وتألقت في عدد من المناسبات الرسمية منها والكاجوال، وعلى السجادة الحمراء، في أزياء منوعة التصميمات، واليوم جمعنا بالصور أجمل اطلالات حلا شيحة الناعمة التي اعتمدتها مؤخرًا، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.



فستان صيفي مورد اختارته حلا شيحة

فستان صيفي مورد نسقته حلا شيحة مع حذاء رياضي





هذا الصيف شاهدنا حلا شيحة في عدد من الاطلالات الشبابية المميزة، منها هذا اللوك الذي اعتمدت فيه فستانًا موردًا ماكس من دون أكمام، ومزينًا بالكشكش بطريقة ناعمة، وقد نسقت معه حذاءً رياضيًّا أبيض من أديداس Adidas أكسب اللوك لمسات من العصرية، وسوارًا باللون الذهبي.





اطلالة أنيقة وعصرية في التوب القصيرة اعتمدتها حلا شيحة

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توب مقلمة نسقتها حلا شيحة مع بنطلون خصر عال



في إحدى جلسات التصوير شاهدنا حلا شيحة في اطلالة لافتة، جمعت فيها بين الجرأة والأنوثة حيث اعتمدت توب قصيرة مقلمة باللونين الأزرق والأبيض، مع تنورة ماكسي بخصر عالٍ باللون الكحلي، مزينة بأزرار ذهبية ولها فتحة طويل على الساق، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ بتصميم مبتكر باللون الذهبي، وأقراط بارزة على شكل حلقات.





فستان أزرق ناعم اختارت حلا شيحة على السجادة الحمراء

حلا شيحة اختارت فستان ماكسي ناعم باللون الأزرق





تألقت حلا شيحة في عدد من الاطلالات اللافتة على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان الجونة هذا العام، ومنها هذه الاطلالة الناعمة التي اختارت فيها فستان ماكسي بتصميم بسيط باللون الأزرق الفاتح، من دون أكمام وياقته مفتوحة على شكل حرف V وتنورته منسدلة على الأرض، وكانت قد اختارت معه حقيبة كلاتش باللون الفضي بتصميم شرقي أنيق.





حلا شيحة في اطلالة مستوحاة من الأميرات

حلا شيحة في اطلالة مميزة في فستان كشكش





حضرت حلا شيحة مهرجان الـ BIAF هذا العام، وقد أطلت باطلالة رائعة اختارت فيها فستانًا من الفزيري Alfazairy باللون الأزرق الرمادي، مستوحى من فساتين الأميرات حيث له قصة الكورسيه من الأعلى وتنورته مصنوعة من طبقات من الكشكش، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية ناعمة.





شاهدي بالصور أجمل اطلالات حلا شيحة في مناسبات مختلفة على السجادة الحمراء وفي المشاوير اليومية، واستوحي من الاطلالة الأجمل والأكثر أناقة برأيِك.