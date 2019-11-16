إطلالات مختلفة من وحي شما حمدان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - تميزت الفنانة الإماراتية الشابة شما حمدان بموهبة العزف على الآلات الموسيقية بأنواعها، خاصةً الوترية مثل العود والجيتار، منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، إضافةً لصوتها المميز في الغناء، وفي الموسم الثاني لبرنامج المواهب "أراب غوت تالنت" شاركت لتتأهل وتحصل على المركز الثاني بعد فوز فرقة "خواطر الظلام".

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وعلى صعيد آخر تهتم شما بتنسيق أزيائها بطريقة مختلفة عن بقية الفتيات، مما ميَّزها وجعلها مختلفة، لذا جمعنا لمُحبيها اليوم عدة إطلالات لها بتنسيقات كاجوال وأخرى للمناسبات، ليُقيّموا الأفضل في نظرهم.

شما حمدان ببنطال منقّش

نسقت شما بنطالاً مليئًا بالنقوش الملونة مع تيشيرت أسود بكتابة بيضاء وحذاء رياضي أبيض، وأطلت ببنطال أبيض مزين بنقوش وتيشيرت أبيض، وتجملت ببنطال أسود وبلوزة سوداء بفصوص كريستالية وحذاء رياضي أسود.

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شما حمدان بفستان بفستان زهري ناعم

شما حمدان بفستان زهري ناعم

وتألقت بفستان زهري ناعم وبسيط أكملته بمعطف يكسوه الترتر الزهري، وارتدت بلوفر أصفر مع بنطال جينز وحذاء رياضي، وظهرت ببنطال بيج وتيشيرت كحلي بخطوط حمراء، وتميزت بفستان أحمر مزين بوشاح وتكسوهما الفصوص الفضية.

شما حمدان بقميص وبنطال مزينين بخطوط



ولمظهر بسيط اختارت قميصًا أبيضَ مزينًا بخطوط، وأكملته ببنطال من القماش ذاته، وتأنقت بقفطان أبيض مزين من الجزء العلوي بنقوشات ذهبية، وتزينت ببلوزة بيضاء طويلة مع بنطال فضفاض أبيض وحذاء رياضي أبيض مزين بفصوص.

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