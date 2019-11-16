صيحات البدل الزاهية لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - سادت موضة البدلات للسيدات في الفترة الأخيرة، ورصدنا ارتداءها بكثرة.

تنورة وجاكيت باللون الازرق الفاتح



والبدلات الملونة هي من أكثر الصيحات التي تظهر في خريف وشتاء 2019، بدلة باللون الأزرق، الأصفر والأخضر إنها من أبرز الصيحات التي يمكنك التألق بها في العمل أو في سهرة رسمية.

وجود البدل بألوانها المختلفة وبموديلات الجاكيتات الكثيرة لا يعني أن الألوان الداكنة أو المحايدة اختفت من الساحة، فما زال اللون الرمادي والأسود والأبيض متوفرين بقوة، لذا لا تتردي مطلقا في اختيار بدلة ملونة مع بدلاتك المحايدة لتطلي بجاذبية.

بدلة باللون الأصفر



بإمكانك تنسيق البدلة الموحدة مع اكسسوارات بنفس اللون أو بإمكانك المزج بين الألوان الأخرى، فمثلا بدلة باللون الرمادي بإمكانك تنسيق حقيبة باللون الأبيض معها، وحزام باللون الجملي، أو نسقي نفس البدلة مع بلوزة وحقيبة باللون البرتقالي.



بدلة باللون الأزرق الفاتح مع حقيبة باللون النبيتي الداكن، إن تنسيق الألوان مع بعضها سيمنحك جاذبية ولوك مختلف، لذا استلهمي العديد من الإطلالات من الصور.

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