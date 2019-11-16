موديلات شنط نسائية للسهرة موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - ضمن عروض الأزياء الجاهزة وأزياء الكوتور لموسم خريف وشتاء 2019 –2020، كشفت دور الأزياء العالمية عن مجموعاتها الجديدة من شنط اليد وضمت باقة فخمة من شنط السهرة نرصدها لكِ في 15 موديل لتثري إطلالتك في مناسبات نهاية العام.



شنط فرو موضة 2020

Chloé

تبقى الحقيبة المغطاة بالفرو الوثير متربعة على عرش الموضة، وأبتكرت ماركة كلوي Chloé شنطة زرقاء بتصميم عملي يناسب حفلات العشاء والكوكتيل وننصحك بتنسيقها مع فستان قصير من دون تطريز.



شنط مخمل لسهرات الشتاء

Chloé



كالعادة حظيت الأزياء والاكسسوارات المخمل بحضور لافت في مجموعات الخريف والشتاء، فأحببنا الحقيبة البرغندية الصغيرة من ماركة أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta، اعتمديها مع فستان مطرز لتكمل فخامة إطلالتك في المناسبات الهامة.



شنط مرصعة موضة الموسم

Dolce &Gabana



عند الحديث عن الشنط المرصعة بالتطريز لا بد أن نذكر إبداعات دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana التي لا تنضب وقدمت هذا الموسم حقيبة ذهبية مزدانة باللؤلؤ الأبيض وتناسب فستان طويل بطبعات رقيقة.

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شنطة بطبعات الحيوانات

Marc Jacobs



تعتبر من أبرز إتجاهات موسم خريف 2019، رصدنا تصاميم شديدة الصغر لدى مارك جاكوبز Marc Jacobs وشنط كلاتش كبيرة مزودة بسوار معدني يمكنك من حملها بطريقة سهلة بتوقيع Zadig & Voltaire، نسقي هذه الموديلات مع جامبسوت باللون الأسود أو الأحمر لتحصلي على لوك مرتب على الموضة.

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