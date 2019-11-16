خلطة طبيعية لـ شعر لامع مثل بوكاهانتس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - لمعان الشعر هدف جمالي تطمح له النساء، إذ تحلم كل امرة بشعرٍ لامعٍ وصحيّ يزيد من جمال إطلالتها وجاذبيتها، ولأجل ذلك تبحث بشكلٍ دائم على خلطات طبيعية تعيد اللّمعان إلى شعرها المصبوغ لتحصل على إطلالة شبيهة بإطلالة الشخصيات الكرتونية خاصة شخصية بوكاهانتس التي اشتهرت بشعرها الطويل واللّامع.

إليكِ في ما يلي خلطة طبيعية لإعادة اللّمعان إلى شعرِكِ، بالإضافة إلى نصائح تساعدكِ في الحفاظ على هذه اللّمعة.

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خلطة طبيعية تعيد المعان إلى شعرك

شعر لامع

ضعي نصف كوب من زيت جوز الهند مع نصف كوب من زيت الذرة ونصف كوب من زيت الخروع وقطعة كبيرة من الزبدة.

تُخلط هذه الزيوت مع بعضها جيدًا وتوضع للحظة جانيًا.

في هذا الوقت امزجي صفار بيضتين و ربع كوب من عصير الجرجير مع ثلاث ملاعق من المايونيز.

أضيفي نصف كوب من خلطة الزيوت السابقة إلى البيض والجرجير والمايونيز.

ضعي الخليط بعدما يتجانس على شعركِ لمدّة لا تقلّ عن ساعتين مع تغطيته، ثمّ اغسليه بالماء والشامبو المخصّص للشعر المصبوغ.

كرّري وضع الخلطة من مرّتين إلى ثلاث أسبوعيًّا.

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نصائح للحفاظ على لمعان الشعر

شعر لامع



لا تهملي ملمّع الشعر: منتجات تلميع الشعر التي تُستخدم في المنزل تضفي البريق على الشعر. كما أنّها تساعد على تسطّح طبقة الشعر الخارجيّة، بحيث يعكس الشعر المزيد من الضوء.

نعّمي الخصلات المتقصّفة خلال الليل: نعّمي خصلات الشعر التالفة من جرّاء التعرّض للشمس، عن طريق تدليكها بالقليل من علاج زيت الشعر المرطِّب قبل النوم، واغسلي شعركِ بالشامبو في الصباح التالي. اختاري زيتًا طبيعيًّا: مثل الأرغان أو جوز الهند، الذي يتسرّب داخل خصلات الشعر - وليس على المخدّة.

نعّمي الخصلات المتقصّفة خلال الليل: نعّمي خصلات الشعر التالفة من جرّاء التعرّض للشمس، عن طريق تدليكها بالقليل من علاج زيت الشعر المرطِّب قبل النوم، واغسلي شعركِ بالشامبو في الصباح التالي.

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