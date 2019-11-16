هكذا تنقذين الشعر التالف سريعا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - الشعر الجاف والتالف والمتكسّر، مشكلة تعانيها غالبية السيدات. وهذا يعود الى مجموعة من العوامل، منها ما له علاقة بالإستخدام المتكرر لـ مجفف الشعر ومستحضرات تثبيت الشعر (سبراي) ومنها ما له علاقة بطبيعة المياه الشديدة الملوحة، ناهيك عن المناخ الحار او الجاف جداً.

الشعر الجاف والتالف



فما هو الحل من اجل انقاذ الشعر التالف والمتكسر والمقصف؟



هناك مجموعة من الحلول التي تتوزع بين العادات اليومية والماسكات المنزلية أو الماسكات الجاهزة.

انقاذ الشعر التالف والمتكسر والمقصف



• الشعر الجاف معرّض للتلف بدرجة عالية، لذلك عليك الحرص على ترطيبه عبر استخدام الشامبو والكريم المناسبين له.

• عدم المبالغة في غسل الشعر، لان هذا الامر يفقد شعرك زيوته الطبيعية وبالتالي يجرّده من اللمعان. لذلك، من المستحسن غسل الشعر الجاف والتالف مرتين الى ثلاث في الاسبوع كحد اقصى.

• طبّقي الزيوت الطبيعية على شعرك مرتين في الاسبوع، ننصحك مثلا بزيت الزيتون وزيت اللون وزيت جوز الهند. كما ننصحك بتطبيق ماسك المايونيز الرائع للشعر التالف.

• عند التوجه الى الشاطئ، احرصي على تطبيق كريم خاص بالشعر التالف ووضع قبعة لحماية شعرك من الاشعة ما فوق البنفسجية.

• عند غسل شعرك، احرصي على تدليك فروة رأسك وتمشيط شعرك من اجل تحريك الدورة الدموية، وبالتالي ضمان وصول المغذيات الى اطراف شعرك.

• حاولي تخفيف استخدام مجفف الشعر، وبدلا من ذلك اتركيه يجف بطريقة طبيعية.

• حاولي قص بضعة سنتيمترات من أطراف شعرك كل شهر ونصف الشهر او كل شهرين.



إقرئي أيضاً

أجمل قصات الشعر المتدرج بالعكس بألوان مختلفة

ماسك الرز والماء لشعر صحيّ وطويل

طريقة عمل مرطب للشعر الجاف... سريعة وفعالة