ترند مناكير الموسم... رسومات أظافر سهلة وبسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - مناكير الموسم الحالي من خريف 2019 وشتاء 2020، يحمل في جعبته الكثير من الصيحات الجميلة التي تلائم السيدة الناضجة كما الشابة المفعمة بالحيوية والجرأة. فما من امرأة يمكنها ان تستغني عن مناكير الاظافر، إذ انه يضفي على اليدين الكثير من الانوثة والكياسة. كما يعكس شخصية السيدة وتفضيلاتها. من بين صيحات الترند الخاصة بمناكير الموسم الحالي، اخترنا لك رسومات سهلة وبسيطة، يمكن ان تطبقيها في المنزل.



ما هي أبرز الصيحات الرائجة عالميا من رسومات اظافر سهلة وبسيطة ؟



هناك العديد من الصيحات في عالم مناكير الاظافر، اخترنا لك باقة من بينها تحاكي كل الاذواق والشخصيات.



المناكير الغرافيكي:

المناكير الغرافيكي

تتميز صيحة المناكير هذه برسوماتها الهندسية وألوانها المتناسقة والمتناغمة. التصاميم تختلف كثيرا، إذ ان المخيلة واسعة في ما يخص الاشكال الهندسية.



المناكير الفرانش:

المناكير الفرانش

يعود هذا المناكير وكأنه مستعاد من حقبة تسعينات القرن الفائت. يسمّيه البعض مناكير الـ CD بسبب شكله المقوّص. ليس من الضروري تطبيقه باللون الابيض كما هو الحال مع مناكير الفرانش. إذ يمكن اختيار اي لون من الازرق الى الاحمر والاخضر والاصفر والبرتقالي لتطبيقه على طرف الظفر مع ترك غالبية الظفر على طبيعته والاكتفاء بتطبيق المناكير الشفاف.



مناكير الـzig zag:

مناكير الـzig zag

هذا النمط من المناكير، يعود بشدة في هذ الموسم، يذكرنا ايضا بأنماط مستعادة من السابق، لطالما كانت تروج في موسمي الخريف والشتاء. يعبّر هذا المناكير عن شخصية السيدة التي تعشق الموضة.



المناكير الرخامي:

المناكير الرخامي

رأينا هذه الصيحة في المسوم السابق، لكنها تتابع شقق طريقها بنجاح اذ انها تضيف لمسة من الانتعاش الى الاظافر في أشهر البرد.

مناكير الـ"دابل فرانش": هذا المناكير، يشكل ترجمة عصرية رائعة لمناكير الفرانش التقليدي. يكفي تطبيق خط عريض على طرف الظفر مع ترك مسافة بسيطة قبل عمل خط رفيع. حيلة رائعة تعزز نعومة الظفر، وتبرز مداه في الوقت نفسه.

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