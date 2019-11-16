تسريحات شعر مرفوعة كاجوال... لأسلوب فريد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - تسريحة شعر مرفوعة كاجوال، كفيلة بنقل مظهر المرأة واطلالتها الى مستوى آخر، حتى إذا لم يكن هناك اي مناسبة رسمية. فأحيانا كثيرة تبحث السيدة عن تسريحة تعزز اسلوبها، عندما تخرج برفقة زميلاتها او صديقاتها.



فاعتماد تسريحة الشعر نفسها كل يوم، ستشعرك بالملل. لذلك، تبحث كثيرات عن قصة شعر جديدة او لون صبغة مختلف لكسر الرتابة. لذلك، يبقى اللجوء الى تسريحات الشعر البسيطة Updo هو الحل الاسرع والافضل أحيانا، لتلوين اطلالتك بلمسة مميزة.



لماذا نقترح تسريحات الشعر المرفوعة والكاجوال؟



تسريحات الشعر المرفوعة لها سحرها الخاص، لأنها تظهر ملامح الوجه وجمال البشرة. كما تضيف الى الاطلالة رونقا مميزا.



لا يهم إن كان الشعر طويلا او متوسط الطول، إذ هناك دوما حلول ونماذج لـ تسريحات شعر مرفوع كاجوال أو ما يسمى بالانكليزية "Casual Updos".



كما أنها تسريحات الشعر المرفوعة الكاجوال، صارت صيحة رائجة في الفترة الأخيرة.

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ما هي أبرز نماذج تسريحات الشعر المرفوعة الكاجوال؟



الكعكة:

الكعكة

لا شك في ان كعكة الباليرينا هي الأشهر. تسريحة سهلة وعملية، حتى في الشتاء. إذ انها تليق بذاك الوشاح العريض والمصنوع سواء من الصوف او الكشمير. يكفي ان تجعلي الكعكة غير مشدودة بالكامل وان تبتعدي عن شد الشعر بشكل مبالغ فيه. كذلك اتركي بعض الخصلات المتفلتة للمسة كاجوال رائعة.



تسريحة ذيل الحصان:

صحيح انه يمكن تنويع هذه التسريحة سواء عبر جعل ذيل الحصان في وسط الرأس او اعلاه او حتى بجمع الشعر بشكل منخفض. كما يمكن اضافة بعض الاكسسوارات الناعمة التي تتمتع بتصميم كاجوال، منها اكسسوارات الشعر المعدنية او سكارف الشعر الناعم.



الضفائر:

سواء جمعت شعرك كلّه بضفيرة واحدة منخفضة أو قمت بتزيين شعرك بضفيرة واحدة ناعمة مع شعر منسدل او مع شعر مزين بتسريحة كعكة ناعمة. الضفائر تسمح لك بعمل تصاميم لا تحصى في شعرك.

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