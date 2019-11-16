فيديو| حفل مختلط في استراحة خاصة بالرياض يتحول إلى شجار عنيف ويثير جدلاً واسعاً

تداول ناشطون بمواقع التواصل في السعودية مقطعا مصورا فجر غضب النشطاء، لما قالوا إنه حفل مختلط في استراحة خاصة بالرياض.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع مجموعة من الشباب والفتيات في الاستراحة في وضح النهار، وقد تحول الحفل لـ”خناقة شوارع” فجأة بين الشباب والفتيات ولم يشير متداولي المقطع لسبب هذا الشجار.

ويظهر الفيديو، مجموعة من الشبان يتدافعون فيما بينهم وسط صراخ وصيحات، ويظهر فيه فتيات، بينما سمع أحد المتواجدين في المكان وهو يطالب بإخراجهن.

وتم تداول المقطع على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا في أوساط المحافظين خصوصًا.

Advertisements

وعبّر مغرّدون سعوديون عن سخطهم مما وصلت إليه السعودية في ظلّ حُكم محمد بن سلمان، ومظاهر الإنفتاح غير الأخلاقي التي غَزَت المملكة منذ أن منح هيئة الترفيه كامل الصلاحيات لإفساد المجتمع السعودي، وفي المقابل عَمَدَ إلى تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي بات السعوديون يترحمون على أيامها.

أقرأ أيضاً: “ماتَ الحياء واندثرت الأخلاق!”.. فتاة ترمي ملابسها الداخلية على مغنٍ أمريكي بحفل في موسم الرياض!

واستنكر المغرّدون قيام “بن سلمان” باعتقال مئات الدعاة والمصلحين لتمرير ما وصفوه بـمشاهد “السخف والوقاحة”.