هنأت الفنانة بسنت شوقي، خطيبها الفنان محمد فراج بميلاده الـ37، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
ونشرت "بسنت"، مجموعة من الصور التي جمعتها بفراج، حيث كتبت خلالها: "ربنا يحققلك كل أحلامك، ويا رب دايمًا قلبك يفضل ينبض بالحب والطيبة والحنية والشغف".
واستكملت، "كل سنة وأنت جميل يا قمر أنت، وربنا يدينا الصحة ونفضل ننكش في بعض، بحبك يا توأم الروح والشكل يا من تنتمى له روحي ووجداني وهويتي".
وكان أعلن الفنان محمد فراج، خطبته من الفنانة بسنت شوقي، خلال حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الماضي، بعد قصة حب جمعتهما لمدة 5 سنوات.
ومنذ بدايتها، شاركت بسنت في عدد من الأعمال الفنية منها، مسلسلات "سابع جار"، و"قابيل"، و"كلبش 2".
كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة محمد فراج في عيد ميلاده: "بحبك يا توأم الروح والشكل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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