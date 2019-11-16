سرطان الثدي يهدد واحدة من كل 8 سيدات.. استشاري يشرح طريقة الفحص اليدوي

قال الدكتور أشرف شومة، رئيس قسم الجراحة بطب المنصورة، إن أورام الثدي من الأمور التي زادت في الفترات الأخيرة، فمن بين كل 8 سيدات، توجد سيدة واحدة معرضة للإصابة بورم في الثدي.

وأضاف شومة، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه يجب الاهتمام بصحة الثدي بداية من سن البلوغ حتى يتم الكشف المبكر في حالة وجود ورم، مشيرا إلى أنه كلما تم اكتشافه في مرحلة أولية كلما كان علاجه أسهل.

وتابع رئيس قسم الجراحة بطب المنصورة، أن خطوات الكشف المبكر تبدأ بأن تقوم كل سيدة بفحص نفسها شهريا، وملاحظة وجود جسم صلب أو تغيير في شكل أو حجم الثدي، وضرورة التوجه إلى الطبيب مع مراعاة عمل فحص سنوي من خلال الأشعة الصوتية أو أشعة المامو جرام.

وأشار شومة، إلى أنه في حالة التدخل الجراحي، يكون الهدف القضاء على الورم والمحافظة على شكل الثدي.