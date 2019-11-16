مغني راب يرفع حمالة صدر في "موسم الرياض".. وغضب بين السعوديين على السوشيال ميديا

ما بين الغضب والسخرية تصدر هاشتاج يحمل اسم "حمالة صدر موسم الرياض"، وذلك بعدما رفع مغني الراب العالمي "Russ" خلال الحفل الموسيقي الذي أحياه ضمن فعاليات موسم الرياض، حمالة الصدر النسائية.

وفي مقطع الفيديو الذي تداوله رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أظهر من خلاله المغني العالمي وهو يحمل بين يديه حمالة الصدر، ويشير بها للجمهور السعودي، وهو ما أثار موجة من التعليقات الغاضبة الحاملة للجدل على الموقع.

وكانت من ضمن تعليقات بين رواد "تويتر": "ما الذي يحدث في الرياض".

وأيضًا من حاول الدفاع عن تصرف مغني الراب: "المغني جاب حمالة الصدر معاه ولا قتل ولا اغتصب ولا تحرش فلا تفعلوا دراما.. فيه ناس من كل أنحاء العالم ومش كلهم مسلمين فلا تعورون رأسنا بمثالياتكم".

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أما البعض حاول تبرير ما فعله مغني الراب، بأنها من عاداته في الحفلات الموسيقية التي يحييها بأنه يحاول إثارة الجمهور بهذه التصرفات، ومن الأرجح أنه حصل عليها من أحد الفتيات المتواجدت في الحفل: "الفنان الأمريكي عرف عنه نهاية حفلاته التي يقيمها بأن يطلب من الفتيات رمي "حمالة صدر" كنوع من الإثارة، أحيا حفلة في الرياض ويبدو أن أحد الحضور قد رمى له الحمالة والبعض يقول أن من رماها هو أحد أعضاء فريقه، حاول إعطاءها للفتيات لكن لم يستلمها منه أحد".