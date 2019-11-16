دنيا عبدالعزيز.. تنشر صورة مع والدتها: الحياة هي أمي

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، من مرحلة الطفولة، حينما كان عمرها عدة أشهر، مع والدتها. وكتبت دنيا عبدالعزيز معلقة على الصورة: "الحياة هي أمي". Advertisements وولدت الفنانة دنيا عبدالعزيز في الأول من نوفمبر من عام 1982، وتبلغ من العمر 37 عاما.

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