بخصومات تصل لـ 70%.. إليكم تخفيضات ماركات الأزياء في البلاك فرايداي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تستمر العلامات التجارية الشهيرة في التنافس على تقديم أفضل العروض على منتجاتها تزامنًا مع خصومات "البلاك فرايدي" والتي تستمر حتى يوم الجمعة 30 نوفمبر.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز عروض تخفيضات الماركات العالمية على الملابس الشتوية النسائية.

H&M

تتراوح أسعار الفساتين الصوف الناعمة من 499 إلى 649 جنيهًا.

تتراوح أسعار البلوفرات من 349 إلى 3299 جنيهًا

تتراوح أسعار البلوزات الشتوية من 349 إلى 1499 جنيهُا

تتراوح أسعار الكارديجان من 299 إلى 979 جنيهًا

تشكيلة من الكولون الرياضي بسعر 300 بدلًا من 449 جنيهًا.

بلوزات رياضية تبدأ من سعر 599 جنيهًا.

Zara

معطف فرو صناعي باللون البيج أو الوردي بسعر 499 بدلًا من 1199 جنيهًا.

تشكيلة من الفستان المطبوعة بأكمام طويلة بسعر 399 بدلًا من 799 جنيهًا.

جاكيت باللون الأسود من الجلد بسعر 499 بدلًا من 799 جنيهًا.

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بلوزة من الدانتيل بسعر 359 بدلًا من 699 جنيهًا

جينز سكيني بسعر 359 بدلًا 699 جنيهًا

فستان ميدي من الدانتيل بسعر 499 بدلًا 1199 جنيهًا

بنطلون هاي وسط واسع بسعر 359 بدلًا من 699 جنيهًا

تشكيلة من البلوفرات بسعر 359 بدلًا 599 جنيهً

Lc waikiki

خصومات تصل على الملابس الشتوية لـ70 %.

فساتين قصير تتراوح أسعارها من 339 إلى 899 جنيهًا

تتراوح أسعار المعاطف من 479 إلى 1149 جنيهًا

تتراوح أسعار الكارديجان من 399 إلى 699 جنيهًا

تتراوح أسعار الفساتين الماكس من 399 إلى 869 جنيهًا

تبدأ أسعار الجامبسوت من 529 وتصل إلى 647 جنيهًا

تتراوح أسعار البلوفرات من 479 جنيهًا

وتبدأ أسعار البناطيل من 229 وتصل إلى 569 جنيهًا