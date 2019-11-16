شاهد| نجل عادل إمام يطلب الدّعاء “لمن رحل عن عالمنا”.. صورة تكشف حقيقة وفاة والده

أثار “محمد”، نجل الفنان المصري عادل إمام جدلاً حول صحة والده بعدما طلب من جمهوره “الدعاء لكل من رحل عن عالمنا”، ما فسّره متابعون على أنّه إشارة الى وفاة النجم المصري الكبير.

وعقب انتشار الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، سُربت صورة حديثة للزعيم من داخل منزله، أثناء تصوير مشاهد مسلسله الجديد ”فالنتينو“.

وعُلم أن نجلي” الزعيم” محمد ورامي، هما وراء تسريب تلك الصورة .

وأوضحت المصادر أن الزعيم يرفض تمامًا الرد على تلك الأنباء، إلا أن نجليه قررا التدخل ولكن بشكل غير مباشر، عن طريق تسريب الصورة لوضع حد لهذه الشائعات.

وكان الزعيم قد اختفى عن الأنظار طوال الأشهر الماضية، نظرًا لانشغاله بتصوير مسلسله الجديد، الأمر الذي تسبب في ترديد أنباء عن تدهور حالته الصحية تارةً، ووفاته تارةً أخرى.