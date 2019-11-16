"التضامن" تحسم مصير "طفلة بلبيس" غدا: ندرس طلب عمها لرعايتها

بعد أقل من 24 ساعة، جاء خلاص الطفلة هبة أحمد، الشهيرة إعلاميا بـ "طفلة بلبيس" ابنة الـ 5 سنوات من أشد أنواع التعذيب على يد خالتها بعد وفاة والدها وسجن والدتها بمحافظة الشرقية، باستجابة سريعة من وزارة التضامن.

وتقدم أحد أعمام الطفلة، بحسب بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، بطلب لرعايتها، إلا أن الوزارة ارتأت أنه سيتم وضع هذا العم تحت الملاحظة من خلال أخصائية اجتماعية على أن يوجد العم مع الطفلة داخل المستشفى التي تتلقى فيها الرعاية حتى يوضع هو الآخر تحت الملاحظة لإثبات مدى أحقيته بالرعاية أم أحد دور الرعاية أنسب لحالتها، بعد وضعها 48 ساعة تحت الملاحظة منذ استلامها.

وحسب بيان الوزارة، فإن فريق التدخل السريع قام بعمل محضر في قسم شرطة بلبيس وتم تحويل الخالة للنيابة وهي الآن على ذمة التحقيق.

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ودفع انتشار القصة على "السوشيال ميديا"، وزارة التضامن للتدخل بشكل فوري وسريع، حيث وجهت فريق التدخل السريع التابع للوزارة بالتحرك للتعامل مع حالة الطفلة بعد تلقي بلاغات حول تعرضها للتعذيب.

وكان مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، استقبل أمس، طفلة في الخامسة من عمرها، بها آثار تعذيب شديدة بالعينين وجميع أنحاء الجسم، وتم اتخاذ الإجراء القانوي نحو الطفلة، وإخطار نيابة بلبيس للتحقيق، وتبين أن الطفلة تتألم بشدة من ذراعها الأيمن لعدم وصول دم له، وأنها تلقت كل هذا التعذيب على يد خالتها.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مركز شرطة بلبيس برئاسة العميد عصام هلال مأمور المركز، والرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب، من ضبط المتهمة واستجوابها وعرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيقات واتخاذ القرار المناسب بشأن الواقعة.

فيما قام الأطباء بتقديم الرعاية الطبية لها، برئاسة الدكتور أبو الفتوح عياد مدير المستشفى، وبإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.