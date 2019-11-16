سموها وخبوها في الفريزر.. بريطاني وزوجته يقتلان طفلتهما ويكسران عظامها

من يسمع القصة للوهلة الأولى يخيل أنها مشهد في فيلم سينمائي، ولكن ما حدث وقع في الحقيقة بعد أن قام زوجان بإهمال طفلتيهما وبعد وفاتها قاما بوضعها في الفريزر.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية، فإن بداية اكتشاف الواقعة كان عندما وجدت الطفلة "حواء"، ذات الـ 22 شهرًا في حالة تجمد كامل، بعد أن تعرضت للضرب والتسمم على يد والدتها ووالدها.

الطفلة عانت من كسرين في الجمجمة و12 كسرا بالضلوع، وتوفيت في النهاية بعد إعطائها جرعة مميتة من الكودايين السام في محاولة للتستر على إصاباتها، وعلى إثر ذلك تم سجن الأم أبيجيل ليذرلاند 26 عامًا، وشريكها توم كارد 31 عامًا، وحُكم على ليذرلاند بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف العام بسبب موت حواء، في حين صدرت حكم على كورد بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 20 عامًا بتهمة القتل.

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كشف الجريمة، حدث عندما طلب الوالدان الإسعاف بعد وفاة الطفلة بعدة أيام، لتأتي الإسعاف وتحمل الطفلة إلى المستشفى لعلاجها ليكتشف أمر وفاتها، بينما شك الطبيب المعالج في حالة الوفاة ووصفها بأنها غير طبيعية.

وكشف الطبيب "أرو" لجهات التحقيق إن الأشعة السينية اللاحقة كشفت عن وجود جمجمة مكسورة، كما خلص تحقيق أجري بعد الوفاة في مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن إلى أنه لا يوجد سبب طبيعي للوفاة.

واستكمل الطبيب في التحقيق، إن حواء ماتت بسبب تركيز قاتل من الكودايين المسكن للآلام البالغ الذي يجب ألا يعطى للأطفال.