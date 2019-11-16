تزيد السعادة وتقي من السرطان.. 11 فائدة للرضاعة الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تُدخل الرضاعة الطبيعية تغييرات على جسم الأم والأبناء، فتساعد المرأة على فقدان وزنها، وتقوي عظام أطفالها، بالإضافة إلى فوائد نفسية وبيولوجية أخرى.. نستعرض لكم فوائد لبن الأم وفقا لموقع "برايت سايد" في النقاط التالية:

1 - خسارة الوزن

عملية الرضاعة الطبيعية شاقة على المرأة لأن جسمها يحرق500 سعر حراري تقريبا في اليوم، بحسب الأطباء المختصين. وغالبًا تفقد الأمهات الوزن بعد الولادة مباشرة دون أي مجهود.

2 - نكهات مختلفة

تكشف الأبحاث العلمية اختلاف طعم حليب الأم حسب ما تتناوله، وهو ما يساعد على تقبل الأطفال لأنواع مختلفة من الطعام بعد انتهاء فترة الرضاعة الطبيعية. ووفقًا للأطباء لا يكون حليبها أبيض دائمًا، إذ يتغير لونه وفقًا لنوع الطعام، وكمية الفيتامينات التي يحتويها.

4 - تركيبته تتغير أسبوعيًا

يحتاج الرضع إلى البروتينات والمعادن والفيتامينات للنمو بسرعة ومحاربة نزلات البرد، ويعد حليب الأم وجبة مثالية لأنه يغير من تركيبيته أسبوعيًا تقريبًا لتلبية احتياجات الطفل.

5 - توفير الخلايا الجذعية

يوفر حليب الأم المواد الجينية والخلايا الجذعية التي تنتقل إلى جسم الرضيع لتصبح جزءًا من الدماغ والقلب والكلى والأنسجة العظمية.

5 - يرفع مستوى السعادة

تحفز الرضاعة الطبيعية دماغ الأم والطفل على إطلاق الأوكسيتوسين، وهو الهرمون المسؤول عن الإحساس بالسعادة والأمان، ويخفض التوتر والقلق.

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6 - حماية الأم والطفل من الأمراض

تنخفض نسبة الإصابة بأمراض معينة من السرطان عند النساء المرضعات، مثل الثدي والمبيض، وأمراض القلب، أما الأطفال فيقيهم من التهاب الأذن والجهاز التنفسي، والهضمي.

7 - رفع معدل الذكاء

يمكن أن يساعد حليب الأم على رفع معدل ذكاء الأطفال، إذ تشير الدراسات إلى أنه كلما زاد معدل إرضاع الطفل خاصةً في أول 28 يومًا بعد الولادة، كلما زاد التأثير الإيجابي على نمو المخ وتطوره.

8 - نمو الأطفال غير المكتملين

ينتج حليب الأم نسبة عالية من البروتين تساعد في نمو الأطفال المولودين قبل الأوان "الخدج"، بالإضافة إلى أنه غني بالدهون والكالسيوم والمعادن الأساسية اللازمة في نمو العظام والدماغ.

9 - النمو الصحي

يمنع لبن الأم السمنة لدى الأطفال ويساعدهم على نمو صحي. وفي كل شهر يتناول الطفل فيه لبن الأم، ينخفض خطر السمنة بنسبة 4%، إذ يعتقد العلماء أن الحليب الطبيعي يساعد على زيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة التي تؤثر على تخزين الدهون.

10 - زيادة الارتباط بالأم

أظهرت عدة أبحاث أن الرضاعة الطبيعية تساعد على زيادة العاطفة بين الأم والطفل، وتعزز قدرة الأم على فهمهم.

11 - تقوية عظام الأم

تقلق العديد من الأمهات من امتصاص الطفل للكالسيوم في جسمها، ولكن الخبراء أوضحوا أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تعيد الكالسيوم إلى الجسم بكفاءة، وبذلك تصبح عظام الأم بعد 6 أشهر أكثر كثافة.