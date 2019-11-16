"منى" في دعوى إثبات زواج وطلب طلاق: احذروا العرفي في الجامعة

"تزوجته عرفيا من وراء أهلي أثناء الدراسة في الجامعة وسافر للخارج وعاد وتزوج من أخري ويرفض الاعتراف بزواجنا وأنا معلقة".. بهذه العبارات لجأت "منى" صاحبة الـ24 عاما لمحكمة الأسرة بكفر شكر في القليوبية، لرفع دعوى أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية لإثبات زواجها من "إيهاب.ع" الذي تزوجها عرفيا في أيام الدراسة وسافر للخارج عدة سنوات والآن يرفض الاعتراف بهذه الزيجة، وطلب الطلاق أيضا.

قالت "منى" تزوجت عرفيا في السر من زميلي بالجامعة بعدما أوهمني بحبه الشديد وتعلقه بي ولكن ظروفه لا تسمح بالخطوبة والزواج وحتى يضمن ألا يتزوجني أحد آخر.

تضيف "منى" "بعد التخرج من الجامعة سافر للخارج والعمل بحجة أنه سيكون نفسه ليتقدم لي وغاب قرابة الـ3 سنوات وأنا أعاني يتقدم لي العرسان وأنا أرفض الزواج وأهلي يضغطون علي لكي أتزوج وأنا لا أعرف كيف أقول لأهلي الحقيقة".

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وتابعت: "نفذ صبر أمي وصممت أن تفهم الحكاية وقالت لي "لو بتحبي حد قولي"، وبعد الضغط قلت لأمي إني تزوجت في السر وجن جنونها هي وأبي وأهلي وقالوا الحل الوحيد أنه يحضر ونقيم فرح وخلاص ونلم الموضوع".

واستطرد "منى" حديثها قائلة إن "المصيبة إنني لا أعرف عنه شيء، لأنه سافر وكل وسائل التواصل بيننا رقم موبايل مقفول معظم الوقت، حتى جاء يوم فتح الموبايل وتحدثت معه "عايزه أقابلك"، فوصف لي عنوان ذهبت إليه أنا ووالدي فتح الباب وقال "فيه إيه قلت له أهلي عرفوا الموضوع".

وأكملت، "تشاجر مع والدي ولم يعترف بالأمر وقال "كان لعب عيال وقت الجامعة وأنا وقتها لم أكن أفكر جيدا وخلاص عقلت وتزوجت في الخارج وعندي ولد وبنت.. أسف"، وتركني معلقة لا أعرف إن كنت متزوجة أو مطلقة فقررت اللجوء للمحكمة لإثبات الزواج وتطليقي منه رسميا، لازم كل البنات تحذر، مش أي كلام يتسمع ونمشي وراه، وكلام الحب وتبقي لي كله مش حقيقي".