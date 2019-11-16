منها تخفيف آلام الظهر.. 5 فوائد لممارسة التمارين الرياضية للحامل

لدى الكثير من السيدات في مجتمعاتنا العربية اعتقاد أن ممارسة الحامل للرياضة فيه خطورة على صحتها وصحة الجنين، إلا أن الأطباء نفوا ذلك وعلى العكس فهي لها أهمية خاصة للأمهات الحوامل على وجه التحديد.

وأوصى الأطباء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على الجسم والصحة، حيث أن ذلك يعمل على تحسين الصحة البدنية والعقلية، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل.

وأشار الأطباء، وفقًا لموقع سكاي نيوز، إلى أن يجب الابتعاد عن الانشطة الشاقة وممارسة أنشطة مثل المشي والسباحة وممارسة التمارين منخفضة التأثير تعود بالنفع على كل من الأم والطفل.

وفيما يلي بعض المزايا المذهلة لممارسة الرياضة أثناء الحمل، بحسب ما ذكر موقع "إيف" الإلكتروني المعني بأخبار المرأة.

تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي

أحد الآثار الجانبية الشائعة لهرمونات الحمل، مثل هرمون البروجستيرون، هو الانتفاخ والإمساك، وهذه الهرمونات يمكن أن تعيق في بعض الأحيان الهضم السليم، وهو بالتأكيد أمر غير مريح، الا أنه ومع تمارين الحمل هذه، تتحسن عملية الهضم بشكل كبير وتقل حركة الأمعاء لدى المرأة الحامل.

تعزيز الصحة العقلية

ممارسة التمارين وجعلها أمرا روتينيا يفيد المرأة الحامل نفسيا، فالأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب شعروا بتحسن في مزاجهم عندما قاموا بذلك.

وفي كثير من الأحيان، قد تؤدي هرمونات الحمل والضغوط اليومية إلى مشكلات تصل حد القلق والاكتئاب، وإذا حدث ذلك يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأم والطفل.

لذلك، من المهم القيام بتمارين يومية، إن أمكن، من أجل المساعدة في تعزيز الحالة المزاجية للمرأة الحامل، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذاتية والارتقاء باحترام الذات.

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تخفيف آلام الظهر

خلال فترة الحمل، يكتسب على جسم المرأة الحامل المزيد من الوزن بالإضافة إلى وزنها الحقيقي، فمع تطور الطفل داخل الرحم، ينمو ويزداد حجمه، ومن آثار ذلك على المرأة الحامل أنه يتسبب بآلام الظهر التي تنعكس على شكل ألم في مناطق مختلفة من الجسم.

ولذلك، تم تصميم تمارين محددة للنساء الحوامل لمساعدتهن في مد عضلات الظهر وتخفيف آلام الظهر التي تحدث عادة، بالإضافة إلى أنها تساعدها على الحفاظ على تقويم العمود الفقري وبالتالي الوقوف الجيد.

التمارين جيدة للطفل

في بعض الأحيان، لا تحافظ النساء الحوامل على وجبات صحية، بسبب الرغبة الشديدة في الأكل، ومن شأن ذلك أن يكسب المرأة الحامل وزنا غير صحي وهو أمر غير جيد للطفل، الا أن ممارسة تمارين الحمل لها الكثير من الفوائد المدهشة للطفل، فعند التمرين، يزداد تدفق الدم، مما يزيد بدوره من فرص الولادة الصحية.

تساعد على استعادة الوزن بسرعة

تخشى الكثير من النساء من زيادة الوزن وعوامل أخرى تأتي مع الحمل، لكن التمارين يمكنها تسريع عملية استعادة الوزن الطبيعي من خلال الاستعداد لذلك أثناء الحمل.

ومن هنا، فإن إضافة تمارين إلى الروتين اليومي يمكن أن تؤتى ثمارها بشكل كبير بمجرد ولادة الطفل.