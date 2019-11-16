بريطاني وأخته ينجبان 6 أطفال.. قتلا اثنين وحاولوا التخلص من الباقين

حادث غريب شهدته بريطانيا، إذ عاش أخ وأخته غير الشقيقة على مدار 20 عامًا، ونشأت بينهما علاقات غير شرعية حتى أنجبا 6 أطفال، وقررا التخلص منهما خشية من افتضاح أمرهما.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن سارة باراس، ذات الـ35 عامًا، عاشت مع أخيها غير الشقيق بريندون ماتشين، لمدة 20 سنة وأنجابا 6 أطفال، كان أكبرهم يبلغ من العمر 14 عامًا.

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وبعدما شعر الأخوان بالخوف في حال افتضاح أمرهما وفقد حياة أبنائهما، فكان قرارهما التخلص منهم فكانت البداية من ابنهما الأكبر ذو الـ14 عامًا، فقاما بخنقه أمام شقيقه على مرأى أحد أشقائه الذي تخلصا منه فيما بعد.

وقرر الوالدان قتل ابنهما الثالث بإغراقه في الحمام، وأجبرا أبنائهما الآخرين على تناول كمية كبيرة من المخدرات، إلا أن مخططهما هذا باء بالفشل وافتضح أمرهما.

وطالب أحد أبنائهما الذي نجا بأعجوبة من السلطات والمنظمات الاجتماعية بسجن والديه 300 سنة، لكن قضت محكمة بريطانية بسجنهما مدى الحياة.