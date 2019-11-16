استدرجها بحجة المرض.. سعودي يقتل طليقته خنقا ويبلغ الشرطة

لقيت سيدة سعودية، في العقد الرابع من عمرها، مقتلها على يد طليقها "خنقا" في مكة.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن الرجل نجح في استدراج طليقته إلى منزله، بعدما أخبرها في الهاتف بأنه مريض ويحتاج لمساعدتها، فذهبت إليه برفقة ابنهما، فتظاهر المتهم بالمرض، وطلب من ابنه الذهاب لشراء بعض الأغراض التي يحتاجها.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن المتهم استغل انفراده بطليقته وتهجم عليها، وقام بخنقها حتى فارقت الحياة، ومن ثم أبلغ الجهات الأمنية بقيامه بقتل طليقته.

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة معاينة مسرح الجريمة، وضبطت الجاني وهو في العقد الخامس من العمر، والمجني عليها في العقد الرابع من العمر، وتمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة .