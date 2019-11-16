شيرين عبد الوهاب.. زلات لسان و"تلقيح" وأسرار عائلية على الهواء

فيديو.. بعد رسالة غاضبة.. شيرين عبدالوهاب تقطع علاقتها بالسوشيال ميديا

فيديو.. شيرين عبدالوهاب تقبل يد زوجها على المسرح: مثقف وبيعرف يتكلم

فيديو.. حسام حبيب يوضح سبب اختفاء شيرين عبدالوهاب: مش حامل

"مكشوف وبترتر".. إطلالة جديدة للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد رفع الإيقاف عنها

أصبحت شيرين عبدالوهاب، فنانة استثنائية بتصريحاتها المتكررة المثيرة للجدل، بالإضافة إلى زلات لسانها دوما سواء على المسرح أمام الجمهور، أو في أفراح زملائها من الفنانين وحفلاتها أيضا، تتخطى حدود تصريحاتها التي تثير الانتقاد حدود مصر، وصلت إلى تونس، وكان آخرها أمس في السعودية.

ويستعرض التقرير التالي أبرز الأزمات التي وضعت شيرين نفسها فيها بسبب "زلات لسانها" كالتالي:

أزمات مصر

هي أكبر الأزمات التي تعرضت لها شيرين عبدالوهاب، حينما كانت تحيي إحدى حفلات رأس السنة الماضية، حينما قالت "أنا خسارة في مصر"، تقدم المحامي سمير صبري على إثر ذلك ببلاغ ضدها يتهمها فيه بالإساءة لوطنها، وأحاله النائب العام نبيل صادق إلى نيابة الاستئناف للتحقيق معها في البلاغ المقدم ضدها.

وقال صبري في بلاغه، "أسلوب متدنٍ تتعامل به شيرين عبدالوهاب مع مصر العظيمة الشامخة أم الدنيا".

ومن جانبها اعتذرت شيرين عما بدر منها عدة مرات، أوضحت إنها جملة دارجة تقال دوما، ولكن على الرغم من ذلك كانت مجرد زلة لسان على المسرح.

كما تم التحقيق معها في بلاغ آخر بنقابة المهن الموسيقية في واقعة إساءتها لمصر في أحد الفيديوهات من حفلها الأخير بدولة البحرين، والتي قالت فيه "هنا اتكلم براحتي في مصر ممكن يسجنوني"، وهو التحقيق الذي حضره معها زوجها المطرب حسام حبيب.

وخلال حضور شيرين حفل مهرجان الشارقة للموسيقي، بالإمارات العربية المتحدة، وطلبت منها واحدة من الحضور غناء "مشربتش من نيلها"، لترد عليها شيرين ردا صادما: "هايجيلك بلهارسيا"، وأضافت "اشربي ... أحسن"، وهو نوع شهير من المياه المعدنية.

أزمة تونس

ومن الإساءة لمصر، إلى إقامة حفل في تونس، في المسرح الأثري بقرطاج، حيث قالت أثناء الغناء، "أنا عندي حفلة في تونس"، لترد عليها ابنتها، "عندك حفلة في بقدونس"، وجاء رد شيرين مازحة على ابنتها، "آه هي خضرا زي البقدونس"، وهو ما أغضب الشعب التونسي بشدة.

أزمة السعودية

في آخر حفل أقامته شيرين بالسعودية أمس الأول، ضمن حفلات موسم الرياض، وبعد انتهاء الحفل، أغضبت السعوديات بسبب تصريحها حيث قالت شيرين أمام الجمهور: "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن"، لتثير هذه الجملة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل متابعات سعوديات، وأُطلق هاشتاج "اخرسي يا شيرين"، الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالسعودية.

Advertisements

أزمة الصلاة

وفي حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف"، تحدثت شيرين عن علاقتها بزوجها حسام حبيب، وقصة حبهما، وأكدت أن زوجها سبب عدم انتظامها في الصلاة بسبب اهتمامه بوضعها لـ "مانيكير وباديكير".

وقالت شيرين: "حسام مجنون مانيكير وباديكير وأنا مبعرفش أصلي وأنا حاطة مانيكير، بحس أني مش نضيفة فدي دايمًا بنختلف عليها أنا وحسام".

أزمات شيرين مع زملائها الفنانين

خلال حضورها فرح كندة علوش وعمرو يوسف، يبدو أن شيرين لم تستطع السيطرة على ما قالته، فقد أساءت للهضبة عمرو دياب، وكان ذلك بداية عام 2017، وكان يصور أحد الحضور الحفل بواسطة هاتفه المحمول، قالت شيرين: "الفرح هيحييه تامر وحماقي وأنا وأصالة، وأصالة دي حاجة كبيرة"، وتضيف، "أنا مش بقلل من تامر وحماقي ومعندناش غيرهم في مصر، والتاني راحت خلاص عليه، كبر خلاص في السن وإحنا اللي جايين"، وهو ما اعتبره كثيرون إشارة منها لعمرو دياب.

عقب تلك الواقعة، اعتذرت شيرين عبدالوهاب في مقطع صوتي وقالت إنها كانت في حفلة خاصة، وكان في نطاق المزاح فقط، موضحة أنها تعطي كل مطرب حقوقه في الحفلات العامة، ولم تقصد الإساءة لأي شخص.

لكنها تراجعت عن هذا الاعتذار في مهرجان "قرطاج 2017" قائلة: "مغلطش في فنانين هو المقصود شخص واحد بس والإساءة متعمدة".

وقالت عن إليسا في نفس الحفل، "مع إن حماقي بيحب إليسا بس أنا مش مشكلة عندي، ليا ناس كتير أوي في مصر بيحبوني، وعلى فكرة كله طبيعي مفيش أي حاجة محقونة"، مضيفة "أيوة بقى ويلا بقى".

ولنفس السبب دخلت شيرين في أزمة مع إيهاب توفيق بسبب تعليقه على تلك الواقعة قائلة له "خليك في حالك يا إيهاب".

كما دخلت في صدام عنيف وصل إلى القضاء مع جارها شريف منير بسبب الماء الذي كان يتسرب من جهاز التكييف، إلا أن الأمر انتهى بالصلح في النهاية.

وفي إحدى حفلاتها التي أقامتها بمصر قالت بعد كسر "طاولة"، "عادي متتخضوش welcome to egypt"، وفي الحفل ارتدت شيرين فستانا لامعا من اللون الأسود تحته "بطانة" قصيرة سوداء، وقالت بصوت مرتفع في المايك، في فيديو انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي: "اسمحوا لي 3 ثواني وجاية عشان أعدل البطانة".

كان ذلك في إشارة منها للفنانة رانيا يوسف، والتي ارتدت فستانا جريئا خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبررت رانيا جرأة الفتسان بأنه، "كان فيه بطانة واترفعت".

أزمة الحذاء

أثناء مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، أعجبت بصوت مشارك بشدة، ومن شدة الحماس خلعت حذاءها، لتضغط على زر "نعم"، في لجنة التحكيم، ويلف بها الكرسي لتستمع إليه.

وهو الموقف الذي أثار غذب الجمهور بشدة واعتبره خروجا عن السياق العام.

تصريحات عن الرجال

وعقب طلاقها من زوجها السابق، ووالد بناتها، الموزع الموسيقي محمد مصطفى في 2012، أثارت الفنانة الجدل، بتصريح لإحدى المجلات الخليجية عن مشاركتها ببرنامج "The Voice" بصحبة، كاظم الساهر وصابر الرباعي وعاصي الحلاني قائلة: "أنا حبيبتهم ودلوعتهم وبدلل على ثلاثة رجال".

وخلال نفس الحوار الطلاق من الموزع الموسيقي، عادت "شيرين" لإثارة الجدل، حينما أكدت إنها لازالت تناديه بـ"حبيبي"، قائلة "أقصد أن محمد هو الـ (بيبي) بتاعي لأنه رجل العائلة".

وخلال إحدى حلقات برنامجها الشهير "شيري ستوديو" تحدثت "عبد الوهاب" عن سياسة تعاملها مع الرجال، قائلة: "لما كنت متجوزة كنت بخلي عينه وسط راسه، ومبحبش أريحه، طول ما هو كويس أبقى كويسة، لو اتعوج اتعوج أنا كمان".

وأضافت: "كنت بلبسله فستان قصير وأنا خارجة عشان أخليه يغير عليا".