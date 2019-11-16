يحمل برج الدلو هذا الأسبوع من الجمعة 15 إلى الخميس 21 تشرين الثاني 2019 تغييرات مهمة ومؤثرة

مهنياً: اسبوع مهم ومثمر جدا الخبر البارز هو انتقال الشمس من معاكسة برجك من العقرب الى القوس الصديق لكن الخبر المزعج هو انتقال المريخ الى معاكستك من العقرب كن حذرا جدا من المشاكل والحوادث والتهور البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في برج السرطان الذي يقدم كل الدعم المعنوي ويحشد لك التعاطف مع قضاياك ومشاريعك ويؤمن المساعدة والتحالف فلا تتردد في اخذ المبادرات والقيام بالاتصالات المهمة وحل المسائل والقضايا العالقة حاول ان تنهي اعمالك ومسؤولياتك وواجباتك الدراسية قبل وصول القمر الى الاسد يومي الاحد والاثنين الذي سيشكل مربعا فلكيا مع العقرب في مواجهة برجك فتتقلب الامور ضدك لذلك عليك مراجعة حساباتك لا تختلق المشاكل الادارية والقانونية انت بحاحة الى كل المرونة من اجل ايجاد تسوية وحلول حاذر التصلب في المواقف كما يجب ان تواجه وتحاور كي تصل الى حل للامور العالقة من فواتير متراكمة ملفات أوراق ومستندات ومعاملات رسمية تستعيد نشاطك مع وصول القمر الى برج العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء ما يجعلك تمتلك طاقة فكرية وجسدية وهذا هو سر نجاحك فلا تخاف من المواجهة او المقابلات فانت شخص مبدع افكارك سباقة ومتقدمة تفرح ويطمئن بالك ويكون بانتظارك تقدم ودعم ترقية مكافأة وتقدير كل هذه الامور من نصيبك كذلك يتحدث القمر من برج الميزان الهوائي يومي الخميس والجمعة ارتياح نجاح انسجام تتنفس الصعداء اجواء ممتازة ورائعة وجميلة جدا انها افضل ايام الاسبوع واوفرها حظا تسهل الاتصالات والمفاوضات وقد تفرح بنجاح مهني او شخصي.

عاطفياً: تدور الاحداث العاطفية بشكل جيد يقرب المسافة بين الاحبة فتجتاز دورة من الحظ جيدة وتكون راضياً وسعيداً بالتاكيد تعيش اسبوع رومانسي بسبب زيارة كوكب الحب الى برج القوس اي الى بيت الرومنسية بالنسبة لبرجك ما يجعل الحياة الاجتماعية اكثر تناغما معك ويشجعك الفلك على اعتماد طريقة جديدة في شؤونك العاطفية تحمل اليك الافراح الشخصية كولادة طفل جديد بالعائلة او نجاح يخص احد الاولاد .للعازب اسبوع مسلي وغني بالقاءات والتعارف والاجتماعيات.

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