يحمل برج الحوت هذا الأسبوع من الجمعة 15 إلى الخميس 21 تشرين الثاني 2019 نجاحات مهمة

مهنياً: اسبوع مهم يسجل احداثا كبيرة الحدث الابرز انتقال الشمس من العقرب الصديق الى مواجهة برجك من القوس الذي تحمل معها التاخير والامور الغير مناسبة والغير مسهلة لكن سوف تتنفس الصعداء يوم السبت مع وجود القمر في برج السرطان الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من برج العقرب الصديق ما يجعلك تسترخي بعد مرورك بعواصف وضغوط فلكية كثيرة ان تأثيرات هذا اليوم مختلف تماما فهو يعمل لصالحك ما يجعلك تحتفل بتاثيرات ديناميكية ونشيطة وسريعة الايقاع امتحانات اكاديمية وجامعية ناجحة ارباح ومكاسب مالية اسفار لقاءات مع اشخاص اجانب ثقة بالنفس ونتائج مهنية ممتازة وهذا الامر يناسبك جدا فانت تملك طاقة كبيرة على المشاركة في كافة الاجتماعات المهنية وان تلعب دورا بناء في حياتك وفي حياة الاخرين يتابع الحظ طريقه الى يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج الاسد الصديق فتكون تاثيراته ايجابية ما يجعلك شخص متفوق مبدع وذكي تملك طاقة كبيرة جسدية وفكرية لكن اعتباراً من يومي الثلاثاء والاربعاء وتحت تاثيرات القمر من العذراء حاول ان ترتب امورك المالية والادارية والقانونية حاذر من الفتور والجفاء انها ايام مشحونة بالتوتر والالتباسات مشوشة تكثر فيها الخلافات والمشاكل فلا تضخم الامور قد تخسر وظيفتك بسبب اصرارك على موقف عدائي لا تهمل وضع مصرفي او استشفائي غير سليم ترتاح مع وصول القمر الى الميزان يومي الخميس والجمعة تختفي الغيوم انفراجات ارتياح ايام تساعدك تخدم مصالحك وتحقق اهدافك وتجد نفسك راضياً ومكتفيا بالقليل من النجاح ان الحظ سيكافئك بالكثير من الفرص والدعم. اسبوع ضاغط ثقيل متطلب اعمال متراكمة ومتداخلة مع بعضها تسبب تعب وركض ومسائل صحية حاول ان تتعامل معه بحذر وذكاء وموضوعية.

عاطفياً: وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من القوس يتحدث عن اهتمامات شخصية وعائلية ملحة وطارئة قد تكون مرهقة لاعصابك او تسبب لك الانزعاج أنّ الجوّ العاطفي مشحونًا بالمتاعب والتوتّر، ما يجعلك تعيش بعض الانفعالات المعقدة وتبدو وكأنك قلقا على احد الاولاد حاول ان تكون متسامحا ومتفهما اكثر وان تضبط انفعالاتك للعازب تكثر النقاشات الحادّة وتميل الى معاملة الحبيب باستخفاف وبعدائية حذار اتخاذ أي خطوة حاسمة وسلبية قد تندم على أي قرار أو خيار لاحقًا.

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