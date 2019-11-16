يحمل برج الجدي هذا الأسبوع من الجمعة 15 إلى الخميس 21 تشرين الثاني 2019 تغييرات مهمة

مهنياً: تغييرات واحداث كثيرة من مد وجذر من ايجابية وسلبية الحدث الاول انتقال الشمس الى القوس اي الى مواجهة برجك هذه المواجهة تستمر ثلاثين يوما لكن الخبر الاهم هو انتقال المريخ من معاكسة برجك من الميزان الى العقرب وتنتهي معه مرحلة الحوادث والمشاكل البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في السرطان تثقل عليك المواجهة وتستاء من تصرف الاخرين تجاهك ما يجعل طباعك متقلبة حاذر مخالفة القانون واحم علاقاتك المهنية والعاطفية تعود لتقوى الحظوظ مع انتقال القمر الى الاسد الصديق ما يجعلك تنطلق بقوة يومي الاحد والاثنين ان كل التاثيرات تصب في مصلحة اعمالك ما يجعلك متحمس نشيط تحرك امورك ومسائلك والقرارات الشخصية وتتطور ظروفك بالاتجاه الصحيح وبكل ثقة بالنفس تتمتع بطاقات هائلة ورائعة تكون من السباقين تتخطى العقبات وتدافع عن حقوقك فانت شخص ذكي لا تنقصك لا الحجة ولا الخطة بادر وتحرك فانت مدعوم من التاثيرات الفلكية الجيدة. كذلك سوف تنجح في تلطيف الاجواء وحصد التأييد يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تأثير القمر من برج العذراء فتسعى الى انجاح مساعيك وتتحرر من القيود وتلعب دوراً جيداً اجتماعياً ومهنياً لكن قد ينشغل بالك حول دين او قرض مصرفي مع انتقال القمر الى برج الميزان الهوائي المواجه لبرجك يومي الخميس والجمعة ايام ثقيلة من اصعب الايام الضغوط موجودة المشكل يحضر بسرعة كن حذرا كي لا تخسر ثقة احد الاشخاص المهمين ن لطيف الابتسامة على وجهك ابتعد عن اي اداء مؤذي ولا تراهن على الحظ بل اشتغل على الاصول دون اي استخفاف بالواجبات حاذر من المجازفة ولا تستبق الاحداث.اسبوع متقلب يطلب منك الكثير من الدبلوماسية مع العائلة والاحبة وفي العمل.

عاطفياً: قد لا تكون الظروف الشخصية على ما يرام في هذه الفترة تحت تاثير كوكب الزهرة في القوس المواجه لبرجك فالغضب سينتقل معك في كل مكان وسينعكس ذلك سلبا على علاقتك مع محيطك القريب والحميم لا تتصرف بتعالي وكبرياء في حياتك الشخصية او العاطفية وتجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر للعازب حاذر من الخلافات والجفاء لا سيما اذا كانت العلاقة جديدة او غير مستقرة.

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