يحمل برج القوس هذا الأسبوع من الجمعة 15 إلى الخميس 21 تشرين الثاني 2019 أمور حذرة ومهمة

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا مع انتقال الشمس من العقرب الى برجك لتنضم الى الزهرة والمشتري فتنتهي من مرحلة التعب والهموم لتبدأ مرحلة مهمة حركة نشاط فترة تستمر تقريبا ثلاثين يوما مدعوما من الحظ المطلق حاول ان تستفيد وتحقق الانجازات البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في السرطان الذي يقدم لك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم لانجاز اعمال مهمة الاجواء مشجعة على اتخاذ القرار الحازم وقد تحصل على فرصة ثمينة للوصول الى اهدافك يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى الاسد يومي الاحد والاثنين ليشكل مربعا مع الشمس من العقرب فيلمع نجمك مع اشراقة نارية جيدة وحب واخبار سارة مفرحة تجعلك تؤمن بنفسك وقدراتك انها اهم وافضل ايام الاسبوع فما عليك الا ان تنهي كل الاعمال الصعبة من امتحانات اشغال اوراق وملفات قبل ان ينتقل القمر الى مواجهة برجك من العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء فتتراجع نسبة الارباح وتخيب بعض آمالك فلا تجازف باستقرار حياتك اليومية حاذر الوقوع في الافخاخ والاوهام كما سيكون بانتظارك الكثير من العمل في المكتب او واجبات دراسية جامعية واكاديمية ومسؤوليات ومتطلبات ملحة ما يجعلك مزاجيا وغير قادر على التحكم باعصابك تتبدل التاثيرات الفلكية وتتحسن الامور في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى الميزان فتعيش ايام ممتازة وواعدة توصلك الى الطريق الصحيح والربح قوي قلبك اسبوع من اهم الاسابيع يعطيك افضل النتائج حاول تدوير الزوايا بذكاء وحكمة.

عاطفياً:تشهد حياتك العاطفية والعائلية انسجاما وحبا وسط اجواء هادئة ولطيفة تتعزز الروابط وتعيد لم الشمل وتقرب وجهات النظر والقلوب ويتم التواصل مع الشريك على نحو رومانسي وناضج، وتباشر بدورة فلكية ممتازة على الصعيد العاطفي ما يزيد من جاذبيك وسحرك للعازب وجود كوكب الحب في برجك يجعلك تسعى الى تلطيف الاجواء بحيث تعرف فترة استثنائية على صعيد اللقاءات العاطفية واجواء المغازلة والودّ والتقارب.

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