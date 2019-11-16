يحمل برج العقرب هذا الأسبوع من الجمعة 15 إلى الخميس 21 تشرين الثاني 2019 أمور حذرة

مهنياً:اسبوع مهم وحذر في نفس الوقت مع انتقال المريخ الى برجك فتخيب آمالك وتنزعج من كثرة المشاكل والحوادث تعب هموم لكن الخبر الاهم هو عودة كوكب عطارد الى سيره المباشر في برجك ترتاح من المعاكسات القانونية والملفات القضائية بالاضافة الى انتقال الشمس من برجك الى برج القوس اي الى البيت الثاني بيت المال فيبرم دولاب الحظ لصالحك ماليا ربح مكاسب تستعيد اموال وتربح البداية يطالعك الحظ بظروف فلكية مميزة ومتنوعة انفراجات تودد تكاتف باب الحظ مفتوح امامك مع وجود القمر في السرطان الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع برجك ما يجعل من هذا اليوم ديناميكيا ونشيطا ومثمرا تنطلق بحماسة وتجد الحظوظ امامك تنتظر منك المبادرة للانطلاق لكن سوف تدخل في مرحلة صعبة تتراجع معنوياتك مع انتقال القمر الى الاسد يومي الاحد والاثنين وتبدأ الظروف الطارئة بالظهور ان كان في حياتك المهنية او الشخصية سيكون بانتظارك الكثير من الاعمال لتقوم بها تعامل مع الاحداث بمرونة وذكاء تعود لتتحسن الامور نسبيا وتستعيد هدوءك ويطمئن بالك يومي الثلاثاء والاربعاء لحظة انتقال القمر الى العذراء فما عليك الا ان تسارع الى تصحيح الاخطاء والتواصل مع الزملاء لاعادة المياه الى مجاريها كما يجب عليك ان تتنازل قليلا قبل ان تتعقد الامور من جديد مع وصول القمر الى الميزان يومي الخميس والجمعة ما يجعل اسوأ صفاتك تظهر على العلن الغضب الغيرة الحسد الملاحظات والانتقادات الهدامة كل الامور السلبية سوف تظهر حتى انك سوف تكون مستعد لحرق خط الرجعة لذلك انتبه الى كلامك وتصرفاتك كي لا تخسر ماليا ومعنويا بسبب مزاجيتك وتطرفك.

عاطفياً: لن تكون وحيداً بل ستفرح بلفتة لطيفة هذا الاسبوع الجميل والعذب الذي يحمل اليك فرص مناسبة للوصول الى تفاهم مع العائلة ولتعزيز الروابط مع الاولاد تعيش رومانسيّة وتفرح للّقاءات الشخصية والاجتماعية للعازب باستطاعتك قلب الصفحة والتحضير للانتقال الى مرحلة جديدة أكثر متانة واستقرار تنعم العلاقة الحالية باستقرار مميز يتطور الى الافضل كأرتباط رسمي خطوبة او زواج.

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