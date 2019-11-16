يحمل برج الميزان هذا الأسبوع من الجمعة 15 إلى الخميس 21 تشرين الثاني 2019 أحداث مؤثرة

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا الحدث الابرز انتقال كوكب المريخ من برجك وانتقال الشمس الى القوس الى موقع مناسب جدا لك البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في السرطان في مثلث مع الشمس من العقرب والذي يجعلك تتعرض لمضايقات في هذا الاسبوع المهم والصعب في نفس الوقت قد يتقرر خلاله مصير او اتجاه لا تخالف القوانين ولا تستفز احدا على الاطلاق سيطر على طاقتك وحافظ على استقرارك تعود وتتحسن التأثيرات الفلكية وتشعر بالراحة والسعادة ومع وصول القمر الى برج الاسد الصديق يومي الاحد والاثنين فيفتح امامك ابواب النجاح والارتياح والابداع فانت انسان تتميز عن غيرك بمرونتك ودبلوماسيتك وقدراتك على الخلق والابداع فيرتاح البال وتسمع اخبار جيدة عن مصالحة لذلك رتب امورك ونظمها ولا تترك شيئاً للصدفة. لكن عليك الانتباه والحذر من القمر من العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء والعمل باحتراف حتى تنتهي من هذه الاوضاع الضاغطة التي سوف تضعك امام مسؤوليات ومن الضروري ان تتابعها بدقة مثل مسائل صحية قانونية او قضائية كما سيكون بانتظارك مضايقات ازعاج شعور بالتعب لكن يجب ان تعلم انه لا توجد ظروف مستحيلة فما عليك الا التأني والتصرف بكل هدوء ومرونة ولباقة وشطارة ولا تنجرف وراء التحديات ترتاح كليا من المعاكسات مع انتقال القمر الى برجك يومي الخميس والجمعة لينعم عليك الفلك بظروف افضل فتتنفس الصعداء من جديد ايام مهمة تفرح ترتاح انفراجات مهمة تساعدك وتسلط الضوء على صفاتك الحلوة اسبوع مهم على ذوقك اسبوع موفق.

عاطفياً: مغازلة وانفراج دعم وتأييد هذا هو العنوان الكبير لحياتك العائلية بحيث يلاطفك كوكب الحب من برج القوس الصديق ويجعلك تعيش فترة واعدة من السعادة والفرح والانسجام شخصيتك جذابة لامعة وعيونك تبرق من التاثيرات الداعمة لحياتك العاطفية والشخصية للعازب, لا تتفاجأ اذا تطوّرت صداقة الى علاقة حب ولا تتفاجأ بحب من النظرة الاولى سوف تتعدد اللقاءات الحميمة وتزدهر العواطف الصادقة.

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