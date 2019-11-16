يحملبرج العذراء هذا الأسبوع من الجمعة 15 إلى الخميس 21 تشرين الثاني 2019 أمور سعيدة

مهنياً: اسبوع مهم جدا يحمل اعمال وتغييرات كبيرة واحداث مفصلية مع انتقال الشمس لتنضم الى الزهرة والمشتري في القوس في موقع معاكس ومواجه مع برجك بحيث يحمل معه التاخير والالتباسات والضياع وكأنك في قلب العاصفة لذلك حضر نفسك لمرحلة بطيئة هادئة وفارغة من الحظوظ لكل البداية يوم السبت مع وجود القمر في السرطان في مثلث فلكي مع الشمس في العقرب في موقع مناسب وجيد تسهل اللقاءات والزيارات والمواعيد يوم مثمر وجيد لا تدعه يمر مرور الكرام لكن سوف تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى الاسد يومي الاحد والاثنين في معاكسة برجك ليشكل ضغطا كبيرا عليك الجو غير فعال وغير مناسب للمغامرة والتهور فكن متحفظاً امام بعض العروض او الفرص المشكوك بأمرها ولا تشوه سمعتك فالظروف صعبة وقد تحمل لك بعض المتاعب تنتهي المعاكسات وتزول المخاوف والاعتبارات السلبية وتكون مدعوما من القمر في برجك يومي الثلاثاء والاربعاء لتعيش انسجام كبير مع تاثيراته المنعشة والتي تعطيك الجرأة لاتخاذ القرارات المصيرية او تتطلب ما تريد انها ايام تحقق لك الاحلام فما عليك الا الاستفادة منها يلمع نجمك كي تعيش اجمل الاوقات ان الحظوظ تصل اليك على طبق من فضة يتابع الحظ مع انتقال القمر الى برج الميزان اي الى البيت الثاني بيت المال بالنسبة لبرجك فتحصد ربحاً أو جائزة وتخوض تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبرتك كن حكيماً في توظيف الاموال واسع لتحسين ميزانيتك.اسبوع مثمر وناجح الضوء اخضر انتبه فقط من المصاريف الزائدة.

عاطفياً: اسبوع ضاغط يجعلك تنشغل بأكثر من مسؤولية وواجب وتكون طباعك صعبة ولا يسهل التعامل معك عليك التحلّي بالموضوعية وعدم الانجراف وراء عواطفك الثائرة فالاجواء سلبية وغير سهلة مع وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من القوس للعازب تكثر عليك الضغوط العائلية والصحية المتنوعة والانشغالات والهموم على المستوى الشخصي لذلك عليك ان تأخذ نفساً عميقاً قبل القيام بأية خطوة حاسمة.

قد يهمك أيضاً :.