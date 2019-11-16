يحمل برج الأسد هذا الأسبوع من الجمعة 15 إلى الخميس 21 تشرين الثاني 2019 أمور جيدة

مهنيا:ان افضل ما يميز هذا الاسبوع هو التاثيرات الايجابية التي سوف ترسلها الشمس من برج القوس الصديق التي تنضم الى الزهرة والمشتري بحيث تعيش بداية فترة واعدة بارتياح وصداقات دافئة فترة غنية بمشاريعها واحداثها البناءة على صعيد العلاقات العامة والشخصية فتكون السباق في كل الامور تغييرات مهمة بانتظارك البداية يوم السبت مع وجود القمر في مواجهة برجك من السرطان الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب المواجه لبرجك ما يعني طاقة ضعيفة فارغة من الحظوظ يوم ثقيل مخيب للامال يحمل التباسات وتاخير امتحانات صعبة يجب عليك ان تتعامل معها بدبلوماسية هادئة دون ان تاخذ اي قرار متسرع فكن حذر جدا تنقلب الامور لصالحك يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برجك فتكون فترة فلكية مصيرية ناجحة وداعمة تاثيرات حلوة للتواصل للكلام للحركة ايام مهمة جدا على كافة الاصعدة شخصية مهنية فترة ترفع من شأنك لكن يجب عليك ان تكون جاهزا ومن الضروري ان تحضر نفسك الى نقلة نوعية في العمل او الانتقال الى عمل جديد فانت انسان كفؤ ونشيط ومدعوم من التاثيرات الفلكية الايجابية تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء ايام تخدم مصالحك قد تسمع جوابا مهما وتقتحم مجالا جديدا تتميز بالقدرة على استيعاب كل ما يجري حولك فتكون السباق والرائد في محيطك كذلك سوف تعيش عطلة اسبوع مليئة بالحظوظ مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي الخميس والجمعة لترتفع معه المعنويات وفرص النجاح.اسبوع مهم يعطيك اشارة ايجابية للانطلاق بكل ثقة بالنفس وبوضوح اسبوع مهم تمضيه بطريقة ممتازة.

عاطفياً: بإمكانك القول إنه أسبوع الرومانسية والعواطف الحارة المتبادلة وانت بالفعل تستحق جرعات كبيرة من الحب والاهتمام والرعاية تنعم جميع الروابط باستقرار مميز مع وجود الزهرة في القوس الناري الصديق الذي يزيد من قدرتك على التفاعل البنّاء مع محيطك. للعازب كثف اتصالاتك تصالح مع احبائك وتقرب من الاخرين قد تقع في الحب للمرة الاولى وربما ترتبط بخطوبة او زواج.

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