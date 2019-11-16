يحمل برج السرطان هذا الأسبوع من الجمعة 15 إلى الخميس 21 تشرين الثاني 2019 أمور جيدة

مهنياً: اسبوع جيد جدا اسبوع احداثه مهمة جدا الشمس تنتقل من العقرب الى القوس فتتابع النغمة الافضل معك على كافة الاصعدة البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في برجك ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب ويقدم لك معنويات ايضافية لذلك حاول ان تنهي كل المعاملات الصعبة انت قوي وتحت الاضواء تتابع الحظوظ ويكون الجو العام ممتاز جدا مع انتقال القمر الى الاسد اي الى البيت الثاني بيت المال الذي يتحدث عن عزيمة قوية ورغبة في تسريع الامور التي تتعلق بمواضيع مالية عقارية حسابات مكاسب ومدفوعات فانت قادر ان تساوم في الحسابات الاجواء مشجعة مع توقعات بمفاوضات مالية من قروض او مساعدات حان الوقت لتعيد قراءة حساباتك ولتحديد موقعك كذلك سوف تعيش يومي الثلاثاء والاربعاء ايام مثمرة وواعدة بكثير من التقدم تحت تأثير القمر من برج العذراء فتكون هذا الفترة الانسب والانجح تتكاتف التاثيرات الفلكية الجيدة وتتعاون معك وتخدم مصالحك لكن بالرغم من هذه الحظوظ حاذر من ردات الفعل والمشاكل يومي الخميس و الجمعة مع انتقال القمر الى الميزان ما يولد التوتر وسؤ التفاهم فلا تترك الامور تتداخل ببعضها انتبه لاغرضك نظم افكارك ولا تقحم نفسك تحت ظروف صعبة فانت لا تملك الطاقة الكافية للمجازفة انها عطلة اسبوع ضاغطة بالمسؤوليات لكن باختصار اسبوع رائع الجو ممتاز اشتغل على الاولويات وحاول ان تنهي الاعمال الصعبة في الايام الاكثر حظا.

عاطفياً: تتقرب هذا الاسبوع من الحبيب والاحبة والاصدقاء وتعطي العائلة اهتماما اكبر فيصبح الجو العاطفي جذابا اكثر فتسرع للتمتع والارتياح في احضان اهل بيتك كما بإمكانك أن تعيش أسبوعاً جميلاً والجو العام واعدا بالسعادة والغرام وقد يحمل اليك مفاجأة كبيرة تسعد قلبك. للعازب تكثر الدعوات والاجتماعيات وتكون فترة ممتازة للارتباط ولتأكيد النوايا وللزواج أو اعلان خطوبة

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