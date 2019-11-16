يحمل هذا الأسبوع من الجمعة 15 إلى الخميس 21 تشرين الثاني 2019 حدثًا مؤثرًا

مهنياً: احداث كثيرة تطبع هذا الاسبوع البداية مع الخبر السار هو انتقال الشمس من برج العقرب المواجه لبرجك الى برج القوس الصديق تنتهي الضغوط وتبدأ الامور بالتحسن كما تتسهل الاعمال الجو العام يتغير لصالحك مع وجود القمر في السرطان الصديق يوم السبت فتعيش يوما رابحا داعما يجعلك تتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على تفسير وتلطيف وترتيب الاوضاع فتكون فترة ديناميكية وواعدة بإنجازات مهمة لكن لن تكون نجاحاتك على قدر آمالك مع وجود القمر في الاسد يومي الاحد والاثنين فتتداخل الامور ببعضها ايام صعبة مليئة بالواجبات ما يجعل نوعية الوقت متقلبة وصعبة يجب عليك ان تنتبه وان تعمل بكل بنشاط ومسؤولية وان تبتعد عن المنافسات الصعبة لانك تفتقد الى القوة والحظ كما ان خصمك يكون اقوى منك المزاجية ممنوعة وكن واعيا على كل التفاصيل عليك ان ترتاح بانتظار وصول القمر يومي الثلاثاء والاربعاء الى العذراء الترابي الصديق ايام مناسبة كي تتحرك في اي مجال تريده ما يجعلك المنافس الاقوى والاصعب فلا تخاف فانت امام صفحة مفصلية تقرر فيها ما تريد وما يناسبك كما باستطاعتك المساومة والمفاوضة يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى الميزان فتتحمس لبدء مشروع او اتخاذ قرار مصيري كما يبشرك الفلك ببداية مرحلة جديدة استثنائية فانت تعتبر من الاشخاص المميزين بالعمل قد تربح منافسة او صفقة تجارية فما عليك الا ان تتقدم بقوة وبكل جرأة وان تكون جاهزا وتثبت وجودك فانت شخص مبدع افكارك سباقة مميزة ورائعة جدا جدا فلا احد يستطيع ان يتخطى قدراتك المبدعة والايجابية.اسبوع مهم حاول ان تنهي اعمالك الصعبة وانتبه لصحتك .

عاطفياً: تبدو حياتك متناغمة جداً تشعر بالاستقرار اكثر تزداد شعبيتك وتتنوع نشاطاتك قد تهتم بأحد افراد عائلتك وتسير الامور بشكل جيد مع وجود الزهرة في موقع مناسب لبرجك فيكون المناخ العاطفي جيد جدا ورومنسي يتدخّل القدر للوقوف الى جانبك. وتسمع أخبار طيّبة ولقاءات جميلة، للعازب, تسير الأمور على افضل ما يرام وتكون على موعد مع عواطف حارّة وارتباط رسمي او خبر سعيد يخص الحبيب.

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