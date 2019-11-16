يحمل هذا الأسبوع من الجمعة 15 إلى الخميس 21 تشرين الثاني 2019 حدثًا مهمًا

مهنياً: يحمل هذا الاسبوع حدثا مهما هو انتقال الشمس من برج العقرب الى برج القوس لتنضم الى الزهرة والمشتري ما يعني ان الفرج قريب البداية مع يوم السبت يشير موقع القمر من برج السرطان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من العقرب الى اجواء متعبة وضاغطة تسبب لك في وجع الراس وتراجع في المعنويات حاول ان تركز اكثروان تحدد جدول اعمالك في ظل المتطلبات والمسؤوليات وبوجود معارضة كبيرة تمنع تقدمك السهل والسريع حاذر من الجدال واثارة المتاعب تتحسن الامور يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج الاسد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب الذي يلاطفك فتكون بالف خير وعلى موعد مع النجاح تطوي الصفحات المؤلمة وتعوض عن الوقت الضائع وتتقدم بخطى ثابتة الى الامام فتعيش اجمل ايام النجاح والازدهار فتبرز قدراتك الابداعية على كافة الاصعدة كذلك سوف تجد الحلول لكل المشاكل الصعبة والمعقدة يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى العذراء الذي يقدم لك مكافأة هدية فما عليك الا ان تستفيد من نوعية الوقت الثمين فلا تقف مراقبا قطار الحظ يمر بالقرب منك دون ان تتحرك تعود وتضعف حيويتك يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر من برج الميزان ان الطوالع الفلكية ثقيلة وصعبة ما يشكل ضغطا كبيرا عليك كما يسبب مزاجية وتقلب في الطباع الذي يجعلك تواجه تغييرات طارئة قد تشكو تراجعاً في الاعمال وتأخيرا في المعاملات وبلبلة وقلق وكوابيس والتباسات.اسبوع مهم جدا من افضل الاسابيع مع تواجد الكواكب في القوس الصديق .

عاطفياً: تكون الاجواء الشخصية ممتازة فأنت تتمتع بالجرأة الكافية لبحث المواضيع الشائكة والمهمة وتغمر العائلة باهتمامك وكرمك وعطفك وحنانك فتتحمس للقاء الناس وللتعارف فلا تبق وحيدا فالظروف واعدة بتعاطف وتأييد وتعبر الى طريق جميل يسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الاهل والاحبة للعازب تكون اللقاءات عذبة فتشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب

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