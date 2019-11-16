بلبس قصير عشان يغير عليا.. ومبعرفش أصلي بسبب حسام.. تصريحات شيرين المثيرة للجدل عن الرجال

"اخرسي يا شيرين".. هاشتاج تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالسعودية، أظهر غضب بعض السعوديات من تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها الأخير، ضمن حفلات موسم الرياض.

حيث تطرقت "شيرين" للحديث عن الرجال، أمام الجمهور قائلة: "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن"، لتثير هذه الجملة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السعوديات.

وعادًة ما تثير "شيرين" الجدل حولها، بسبب تصريحاتها التي تصفها بـ"التلقائية"، والمثيرة للجدل، على الشاشات، وأمام الجماهير، والتي دومًا ما تعرضها لمشاكل كبيرة، وانتقادات واسعة.

ولعل أبرز تصريحات "شيرين" الجدلية كانت خلال حديثها عن أزواجها، حيث تحدثت الفنانة في أكثر من لقاء عن حياتها الزوجية، وطريقة تعاملها مع أزواجها، بعدة تصريحات مثيرة للجدل ترصدها "هن" كالتالي:

مدللة من 3 رجال

عقب طلاقها من زوجها السابق، ووالد بناتها، الموزع الموسيقي محمد مصطفى في 2012، أثارت الفنانة الجدل، بتصريح غريب لإحدى المجلات الخليجية، خلال حديثها عن مشاركتها ببرنامج "The Voice" بصحبة، كاظم الساهر وصابر الرباعي وعاصي الحلاني قائلة: "أنا حبيبتهم ودلوعتهم وبدلل على ثلاثة رجال".

بقول لطليقي يا بيبي

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خلال حوار للفنانة المصرية مع مجلة خليجية، عقب الطلاق من الموزع الموسيقي، عادت "شيرين" لإثارة الجدل، حينما أكدت إنها لازالت تناديه بـ"حبيبي"، قائلة "أقصد أن محمد هو الـ (بيبي) بتاعي لأنه رجل العائلة".

موضحة إن الطلاق لا يعني أنهما متقاطعان، أو إن هُناك مشكلات بينهما.

كنت بلبس قصير عشان يغير عليا

وخلال إحدى حلقات برنامجها الشهير "شيري ستوديو" تحدثت "عبد الوهاب" عن سياسة تعاملها مع الرجال، قائلة: "لما كنت متجوزة كنت بخلي عينه وسط راسه، ومبحبش أريحه، طول ما هو كويس أبقى كويسة، لو اتعوج اتعوج أنا كمان".

وأضافت: "كنت بلبسله فستان قصير وأنا خارجة عشان أخليه يغير عليا".

مبعرفش أصلي بسبب جوزي

وفي حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف"، تطرقت الفنانة عن علاقتها بزوجها الحالي، الفنان حسام حبيب، وقصة حبهما، وأكدت أن زوجها سبب عدم انتظامها في الصلاة بسبب اهتمامه بوضعها لـ "المونوكير والباديكير".

وقالت شيرين: "حسام مجنون مانيكير وباديكير وأنا مبعرفش أصلي وأنا حاطة مانيكير، بحس أني مش نضيفة فدي دايمًا بنختلف عليها أنا وحسام".