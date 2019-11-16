منها شرب الماء.. إليك أسرع الطرق للتخلص من "الكرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

الكرش من المشاكل التي يواجهها الكثير وتؤثر بالسلب على أمور كثيرة في الحياة وهو بروز في البطن نتيجة لتراكم كميات زائدة من الدهون مع زيادة وتضخم في حجم الخلايا الدهنية في هذه المنطقة وغالبا ما يكون الكرش مصحوبا بزيادة في الوزن بشكل عام، وفقًا لـ"البيان".

وأشارت دراسة نُشرت في مجلة Obesity، إلى طريقة سريعة للتخلص من دهون محيط البطن.

وقالت الدراسة بحسب موقع الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، إن أفضل دفاع ضد دهون الأحشاء أو محيط البطن هو تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان من الخضروات والفواكه والفاصوليا، وممارسة تمارين رياضية معتدلة.

وأكد الباحثون في دراستهم على أنه مقابل كل 10 جرام زيادة في كمية الألياف القابلة للذوبان المستهلكة يوميا، تقل دهون الأحشاء بنسبة 3.7% على مدار 5 سنوات.

وتابعت الدراسة: "أدت زيادة النشاط المعتدل إلى انخفاض بنسبة 7.4% في معدل تراكم دهون الأحشاء خلال الفترة الزمنية نفسها".

وذكرت صحيفة "هارفارد "الصحية أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، قد تساعد في استهداف الدهون الضارة.

وكشفت الطبية أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في إنقاص الوزن، كما تبين أن النظام الغذائي المعتمد على الدهون ويسمى "كيتو" أو "الكيتوني"، يكافح دهون الأحشاء الضارة، خاصة وأنه نظام عالي الدهون ومعتدل البروتين ومنخفض الكربوهيدرات.

وبحسب الدراسة التي شملت 28 شخصا يعانون من زيادة الوزن والسمنة، فإن الذين اتبعوا النظام الغذائي الكيتوني، فقدوا المزيد من دهون الأحشاء، مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون حمية منخفضة الدهون.

وهناك طرق أخرى تساعد في التخلص من الكرش منها..

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1- تقليل كميات الملح

فالمعروف عن الملح أو مركب كلوريد الصوديوم أنه يساعد كثيرا على احتباس السوائل تحت الجلد، مما يزيد من السمنة الموضعية في البطن، إذ ينبغي التقليل من تناول الملح في الطعام، ومن ناحية أخرى فإن الملح له أضرار كثيرة جدا على الصحة العامة فهو يساعد على ارتفاع ضغط الدم.

2- شفط البطن

فليس معنى شفط البطن هو شفطها عن طريق جراحات التجميل والسمنة الموضعية، ولكن المقصود بها هو شد البطن عن طريق شد عضلات البطن، فيمكن التعود على شد البطن أثناء الجلوس والمشي وحتى النوم، إذ يساهم بدرجة كبيرة جدا في الحصول على بطن مسطحة وخالية من أي ترهلات.

3- ممارسة التمارين

فالرياضة هي السر الوحيد للرشاقة، لأنها تساعد على شد الجسم وحمايته من الترهلات، وهناك تمارين رياضية معروفة لشد البطن حيث تساعد في حرق حوالي 67% من السعرات الحرارية الموجودة في منطقة البطن، كتمارين الضغط المعروفة وغيرها من تمارين شد البطن.

4- شرب الماء

فالمعروف عن الماء أنه يساعد على ترطيب الجلد مما يحافظ على الجسم من الداخل والخارج، كما أن المياه عنصر ضروري للتمثيل الغذائي، ويمكن للبطن أن تتخلص من الكثير من الدهون المتراكمة بها عن طريق تناول المياه بكثرة لأنها تطرد السموم من داخل الجسم.

5- تناول الألياف الطبيعية

مصادر الألياف الطبيعية معروفة جدا وهي الخضروات والفاكهة الطازجة والحبوب الكاملة، إذ إن الألياف تساعد على تسهيل عملية الهضم، مما يساعد على القيام بالتمثيل الغذائي، كما أن الألياف الطبيعية الموجودة في الخضروات والفاكهة تساعد على منه اختزان البطن للدهون.