طريقة تحضير مكرونة السي فود

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضري وصفة مكرونة السي فود، على طريقة موقع "كوكباد" المختص بوصفات الطعام.

المكونات:

كوب ونصف جمبرى متوسط الحجم

كوب ونصف شرائح سبيط صغير الحجم

كوب ونصف حبات جندوفلى

بصلة كبيرة الحجم مفرومة

ربع كوب أوراق بقدونس مفروم

كوب مكعبات طماطم مجففة

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ربع كوب عصير ليمون

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

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ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ريحان جاف

طريقة التحضير:

1-تُسلق المكرونة بالطريقة المعتادة.

2-يُغسل الجمبرى، وشرائح السبيط، والجندوفلى جيدًا بالماء، ثم تُجفف بورق المطبخ.

3-يُسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على نار أعلى من المتوسط، ويضاف إليه البصل، ويقلب به لمدة دقيقتين.

4-يضاف الجمبرى إلى البصل، ويُقلب لمدة دقيقة.

5-تضاف شرائح السبيط إلى خليط الجمبرى، ويقلبان معًا على النار لمدة دقيقتين.

6-يُضاف الجندوفلى والكمون والملح والفلفل الأسود والشطة والريحان إلى الخليط، وتقلب المكونات جيدًا لمدة دقيقة.

7-تضاف مكعبات الطماطم الجافة وثلا ث أرباع كمية البقدونس المفروم، وعصير الليمون إلى الخليط، وتقلب المكونات لمدة 3 دقائق أو حتى تنضج جيدًا.

8-تُصفى المكرونة من ماء السلق، وتضاف إلى خليط البحريات وتقلب به لمدة دقيقتين.

9-يُرفع خليط المكرونة بالسى فود من على النار، ويقدم ساخنًا، بعد رش قليل من البقدونس على السطح.