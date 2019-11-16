طريقة تحضير مكرونة السي فود

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
حضري وصفة مكرونة السي فود، على طريقة موقع "كوكباد" المختص بوصفات الطعام.
المكونات:
كوب ونصف جمبرى متوسط الحجم
كوب ونصف شرائح سبيط صغير الحجم
كوب ونصف حبات جندوفلى
بصلة كبيرة الحجم مفرومة
ربع كوب أوراق بقدونس مفروم
كوب مكعبات طماطم مجففة
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ربع كوب عصير ليمون
2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة ريحان جاف
طريقة التحضير:
1-تُسلق المكرونة بالطريقة المعتادة.
2-يُغسل الجمبرى، وشرائح السبيط، والجندوفلى جيدًا بالماء، ثم تُجفف بورق المطبخ.
3-يُسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على نار أعلى من المتوسط، ويضاف إليه البصل، ويقلب به لمدة دقيقتين.
4-يضاف الجمبرى إلى البصل، ويُقلب لمدة دقيقة.
5-تضاف شرائح السبيط إلى خليط الجمبرى، ويقلبان معًا على النار لمدة دقيقتين.
6-يُضاف الجندوفلى والكمون والملح والفلفل الأسود والشطة والريحان إلى الخليط، وتقلب المكونات جيدًا لمدة دقيقة.
7-تضاف مكعبات الطماطم الجافة وثلا ث أرباع كمية البقدونس المفروم، وعصير الليمون إلى الخليط، وتقلب المكونات لمدة 3 دقائق أو حتى تنضج جيدًا.
8-تُصفى المكرونة من ماء السلق، وتضاف إلى خليط البحريات وتقلب به لمدة دقيقتين.
9-يُرفع خليط المكرونة بالسى فود من على النار، ويقدم ساخنًا، بعد رش قليل من البقدونس على السطح.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.